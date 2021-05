Rosalinda Cannavó si sfoga: “C’è chi cerca di mettere il dito nella piaga”

Rosalinda Cannavó, duro sfogo: “In passato mi chiedevo la ragione di tanta cattiveria

Rosalinda Cannavó, durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, aveva raccontato di essere stata vittima di disturbi alimentari che l’hanno portata all’anoressia. Nelle ultime ore, l’affascinante attrice, che ha passato un weekend di relax insieme al fidanzato Andrea Zenga, ha pubblicato nelle sue Instragram Stories una foto in costume replicando a tutti quelli che, nonostante il difficile passato di Rosalinda, le scrivono repentinamente cattiverie in merito al suo fisico nella speranza di offenderla: “C’è chi ti attacca sull’aspetto fisico e chi vigliaccamente cerca di mettere il dito nella piaga, quella più dolorosa, per vederti giù. In passato mi chiedevo spesso quale fosse la ragione di tanta cattiveria, di come si potesse sfiorare tasti così sensibili. Ad oggi mi faccio una grassa risata”.



Rosalinda Cannavó risponde a chi la offende sul fisico: “Sono fiera di me”

Rosalinda Cannavó, che di recente è stata vittima di uno scherzo de Le Iene, nelle ultime ore ha risposto a tono a chi utilizza i social per offendere gratuitamente le persone. Tramite Instagram Stories, infatti, l’attrice si é lasciata andare ad un lungo sfogo dove ha zittito tutti coloro che la offendevano per il suo fisico, scrivendo: “Sono fiera di me, del lavoro che faccio su me stessa, di me come donna, come lavoratrice, come amica, come figlia e sorella e persino come fidanzata. Oramai gli attacchi sul mio fisico non sono più un pugno in pieno volto, ma una consapevolezza di quanto io sia più di un corpo”. Rosalinda Cannavò ha poi concluso di essere felice con sé stessa e che, dopo anni di problemi e disturbi alimentari, ad oggi ha raggiunto finalmente una serenità stabile.

Rosalinda Cannavó svela: “Ho chili in più di felicità”

Dopo un lungo messaggio di replica a chi l’ha offesa, Rosalinda Cannavó ha concluso il suo discorso su Instagram scrivendo: “Ho chili in più di felicità e amore per me stessa”. Nonostante il difficile periodo di problemi alimentari e anoressia, Rosalinda ha superato i vari ostacoli tornando finalmente in salute fisica ma soprattutto tornando ad amare il proprio corpo con i suoi pregi e difetti.

