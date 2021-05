Rosalinda Cannavò: “Si, sono ingrassata”. Cosa è successo dopo il GF Vip

Rosalinda Cannavò, la ‘fu’ Adua Del Vesco, nelle scorse ore si è sfogata duramente, rendendo noto che in questi mesi, da quando si è conclusa la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, è stata attaccata da molti haters per via del suo aumento di peso. La donna, senza troppo girarci attorno, ha ammesso di essere ingrassata. Dall’altro lato ha rimarcato che a differenza del passato (la siciliana ha sofferto di anoressia, vivendo un periodo molto buio qualche anno fa), con il suo corpo ora ha un ottimo rapporto e che non è affatto preoccupata di aver messo su qualche chilo.

“C’è chi ti attacca sull’aspetto fisico, c’è chi vigliaccamente cerca di mettere il dito nella piaga”, esordisce Adua in un lungo post pubblicato tra le sue Stories Instagram. L’attrice spiega che in passato, in simili situazioni, avrebbe accusato il colpo. Non ora che ha acquisito una maturità e una saggezza solida. La Cannavò oggi, innanzi agli haters, si fa una “grossa risata e sapete perché? Perché sono fiera di me, del lavoro che faccio giornalmente su me stessa. Di me come donna, lavoratrice, amica, figlia e sorella. Persino come fidanzata“.

La Del Vesco ribadisce che attualmente le cattiverie gratuite le scivolano addosso, senza più buttarla a terra. “Ho kg in più di felicità e amore per me stessa”, ha concluso, sottolineando di essere estremamente orgogliosa sia del suo fisico sia del suo modo di pensare e ragionare.

Adua Del Vesco, cosa è accaduto dopo il GF Vip

Adua, dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, ha allacciato una relazione con Andrea Zenga. Relazione che ha iniziato a muovere i primi passi all’interno del reality show trasmesso da Canale Cinque. Una volta concluso il percorso nella trasmissione, come milioni di italiani, ha dovuto rispettare le restrizioni anti Covid e ridurre la propria mobilità. E come altri milioni di italiani si è abbandonata ogni tanto ai piaceri della tavola, non facendosi problemi per qualche chilo in più acquisito.

Per Rosalinda un grande passo in avanti, considerando che, come sopradetto, ha alle spalle una delicata e spinosa lotta contro il mostro dell’anoressia. Dei problemi alimentari a cui dovette far fronte ne parlò per la prima volta in pubblico nel corso di un’intervista a Verissimo. Anche durante il suo cammino al GF Vip ha parlato in diverse occasioni della sua lotta contro l’anoressia. Lotta che oggi è terminata e che l’ha vista vincitrice.