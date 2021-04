Rosalinda Cannavó su Andrea Zenga confessa: “È stato sempre un pericolo”

Rosalinda Cannavò rivela che Andrea Zenga è un pericolo: il motivo

Rosalinda Cannavò, durante una diretta Instagram con una fanpage dedicata al fidanzato, Andrea Zenga, chiamata proprio Lebimbediandreazenga.a, ha raccontato un retroscena relativamente al fidanzato e ai primi momenti dopo aver fatto la sua conoscenza. Una delle domande fatte a Rosalinda le chiedeva quando Andrea Zenga avesse cominciato effettivamente a piacergli, e la risposta è stata spiazzante ma non troppo inaspettata: “E’ stato sempre un po’ un pericolo per me, nel senso che era il mio ideale di ragazzo, quindi un po’ da subito, capendo il suo carattere, giorno dopo giorno, ho capito che era il mio uomo ideale“.

Andrea Zenga geloso di Rosalinda Cannavò? “Un po’ lo sono”

Andrea Zenga, anch’egli in diretta insieme a Rosalinda Cannavò con la fanpage Lembimbediandreazenga.a, ha confessato, anche se in maniera esplicita ma non troppo, di essere geloso della fidanzata ed anche la gag che si è venuta a creare ha fatto sorridere tutti i fan in collegamento. Rosalinda Cannavò ha raccontato che il fidanzato ha confessato di essere geloso di un’eventuale scena di bacio qualora dovesse girare un film, e Andrea ha dapprima negato per poi ammetare: “Un po’ gelosetto lo sono”. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sembrano essere una coppia affiatata e sempre più unita, anche se secondo Andrea Rosalinda è falsa, ironicamente per non aver voluto allenarsi.

Rosalinda Cannavò, i progetti per la Pasqua con Andrea Zenga: feste a Osimo

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si preparano a festeggiare la Pasqua in famiglia prima di rientrare a Milano. In questi giorni, infatti, la coppia si trova ad Osimo per trascorrere insieme a Roberta Termoli le festività, in quella che sembra essere sempre di più una famiglia molto unita. Andrea e Rosalinda hanno rivelato anche di avere in cantiere un viaggio a Dubai, probabilmente per ricongiungersi al padre di Andrea, Walter, e godersi la capitale araba.

