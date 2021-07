Rosalinda Cannavò su tutte le furie, l’amaro sfogo: “Io sono schifata!”

La vicenda Malika fa fa arrabbiare Rosalinda Cannavò

Da qualche ora a questa parte in rete non si parla altro della vicenda Malika Chalhy, la ragazza 22enne che nelle varie trasmissioni televisive ha raccontato di essere stata cacciata di casa dai suoi genitori in quanto lesbica. Mesi fa, dopo che la sua storia l’ha raccontata praticamente ovunque è stata aperta una raccolta fondi e ovviamente in tanti hanno dato un piccolo contributo per far stare bene la ragazza. Ma recentemente si è venuta a conoscenza che tutto il denaro raccolto con le donazioni della gente, Malika lo avrebbe speso solo per togliersi dei capricci.

Ad esempio una Mercedes e addirittura una cane dal valore di 2.500 euro. Come era prevedibile gli utenti si sono scagliati contro la giovane e tra questi anche Rosalinda Cannavò. Infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è sfogata attraverso una Storia su Instagram dove ha detto: “Io sono schifata! Stento a crederci e mi dico che non è possibile”.

L’ex gieffina contro la 22enne

Sempre su Instagram, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò si è detta molto amareggiata per la vicenda che ha coinvolto Malika Chalhy. “Non si può guadagnare da certe cose”, ha tuonato la fidanzata di Andrea Zenga sul suo canale social. Infatti, secondo la 28enne siciliana la ragazza si è approfittata della sua storia drammatica per ottenere dei soldi e con essi togliersi degli sfizi.

Per l’ex gieffina la 22enne ha preso in giro migliaia di persone che in buona fede le hanno fatto delle donazioni. “Credo che gli sfizi li puoi passare con il tuo lavoro non con donazioni finalizzate ad altro”, ha sbottato l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5.

Rosalinda Cannavò ringrazia Gabriele Parpiglia

Sempre in questo sfogo social, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò ha colto la palla al balzo per ringraziare pubblicamente il giornalista Gabriele Parpiglia. Infatti quest’ultimi gli avrebbe svelato alcuni retroscena che riguardano la giovane Malika Chalhy.

La 28enne siciliana, molto contrariata per quanto accaduto, quando scopre delle vicende del genera va su tutte le furie perché lei crede in tanto alla beneficenza. “Da tempo cerco invano qualcuno che mi aiuti per realizzare il mio libro e dare il ricavato in beneficenza”, ha concluso la fidanzata di Andrea Zenga sul noto social network.