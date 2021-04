Rosalinda Cannavó sui progetti futuri rivela: “Pretendo troppo da me”

Rosalinda Cannavò parla dei suoi piani futuri: “Sono molto determinata, forse troppo”

Rosalinda Cannavò, reduce da una lunga ma fantastica esperienza al Grande Fratello Vip 5 in una diretta avviata da una fanpage di Andrea Zenga ha raccontato un po’ dei suoi prossimi piani per il futuro, spiegando di avere non solo la passione per il canto e ovviamente per la recitazione, ma anche il sogno nel cassetto di diventare insegnante di religione, in quanto amante dei bambini. Rosalinda Cannavò, infatti è iscritta all’università proprio per coronare il desiderio di diventare insegnante e in merito alla questione ha rivelato: “Ancora non ho ripreso a studiare, volevo dare degli esami adesso nella sessione estiva, ma tra il trasloco e il dovermi ancora riprendere (dal GF Vip ndr.) non ce la sto facendo, ci proverò ma non so se ce la faccio[…]Sono molto determinata in quello che faccio, forse anche troppo, a volte pretendo troppo da me, in tutto“.

Rosalinda Cannavò sull’imminente trasloco: “Mi sono resa conto di avere troppe cose”

Rosalinda Cannavò nella diretta in questione ha anche parlato del suo imminente trasloco, l’ex gieffina infatti sta per cambiare casa e ha dichiarato di aver trovato delle piccole difficoltà soprattutto nel raggruppare le sue cose: “Mi sono resa conto di avere troppe cose, adesso sto mettendo da parte sopratutto l’abbigliamento da dare a delle ragazze che non hanno tante possibilità. Non te ne rendi conto, accumuli“.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga parteciperanno a Temptation Island? Roberta Termali fa chiarezza

In molti si sono chiesti se la neo coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip sarebbe stata una dei protagonisti della prossima e ormai vicina edizione di Temptation Island. A fare chiarezza è stata la madre di Andrea Zenga, Roberta Termali, che in un’intervista su Instagram ha smentito le voci di chi pensava di vedere Andrea e Rosalinda Cannavò a Temptation Island 2021 questa estate, facendo cadere dunque tutti i rumor.

L’articolo Rosalinda Cannavó sui progetti futuri rivela: “Pretendo troppo da me” sembra essere il primo su LaNostraTv.