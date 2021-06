Rosalinda Cannavò “Temo possa accadermi qualcosa” | L’incubo dopo il GF Vip

Rosalinda Cannavò GF Vip – Solonotizie24

Rosalinda Cannavò, intervistata da Gabriele Parpiglia per lo show Live Now, ha deciso di rompere il silenzio e parlare dell’Ares Gate, l’inchiesta incentrata a raccogliere delle testimonianze degli artisti che negli anni hanno collaborato con l’agenzia del mondo dello spettacolo e dove avrebbero vissuto dei momenti davvero molto difficili, come nel caso dell’attrice siciliana.

L’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip ha permesso a Rosalinda Cannavò di accogliere Adua Del Vesco e, soprattutto far pace con la vera sé che il pubblico ha accolto con grande affetto.

L’Ares Gate, gli amori finti solo per essere protagonisti delle copertine dei magazine, ancora oggi fanno discutere il gossip e non permettono alla Cannavò di vivere serenamente come la stessa ha confidato a Gabriele Parpiglia: “Ho paura di tornare a casa, temo possa accadermi qualcosa di brutto”.

La confessione di Rosalinda Cannavò

L’ex del Grande Fratello Vip negli ultimi anni ha dovuto lottare con tutte le sue forze e guarire così dall’anoressia che aveva fatto irruzione nella sua vita, un po’ come un effetto collaterale del dramma personale che stava vivendo durante il periodo di lavoro con l’agenzia Ares.

Rosalinda Cannavò, infatti, durante l’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia al quale ha dichiarato: “Vivo da mesi con quest’ansia a causa di tutto quello che si è scatenato. Quando ho iniziato ad avvicinarmi a quel contesto, mi sono stati cambiati il nome e l’età. Una sorta di cambio di identità. Non dovevo dire quanti anni avessi, ma darmene due in meno perché ero già vecchia per il contesto spettacolo. Dopo i 25 anni sarei stata vecchia, pensavo che a partire da quel momento non avrei più lavorato”.

“Sono stata descritta come una mitomane”

Rosalinda Cannavò alla firma del settimanale Chi ha poi continuato spiegando come lei e Gabriel Garko oggi stanno pagando lo scotto per aver raccontato la verità, e i difficili momenti derivanti appunto dalle relazioni finte e le copertine, cose delle quali la propria famiglia e l’ex fidanzato erano a conoscenza.

L’attrice siciliana ha poi concluso con le seguenti dichiarazioni: “ Sono stata ottenere una mitomane con disturbo della personalità, un’arrivista che non riuscendo a raggiungere il suo obiettivo ha sputato nel piatto in cui ha mangiato. Non è così. Il mio allontanamento è stato volontario, quando sono andata via c’era anche una proposta di lavoro. Se avessi voluto continuare a lavorare, sarei rimasto ”. Infine: “ Sono andata definitivamente via qualche giorno dopo la morte di Teo. Ho preso le mie cose di nascosto dalla dependance in cui vivevo, ho caricato la mia auto e sono andata via ”.