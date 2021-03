rosalinda-celentano-confessione-choc:-tremano-due-donne-super-famose-dello-spettacolo-italiano.-“hanno-avuto-una-storia-con-me”

Rosalinda Celentano ha svelato di aver avuto dei momenti di erotismo con Monica Bellucci e Asia Argento. La figlia di Adriano Celentano non ha mai nascosto la sua omosessualità ma, allo stesso tempo, non si era mai lasciata andare a delle dichiarazioni così forti sulle sue colleghe. Ma allora cosa è cambiato? Probabilmente la sua partecipazione al programma Ballando con le stelle, in onda su Rai 1 tutti i sabato sera e condotto da Milly Carducci. La vita privata dei concorrenti è sempre in discussione e i neo ballerini vengono sempre intervistati.

Rosalinda Celentano sta partecipando al programma, sollevando molte polemiche perchè balla in coppia con una donna, la ballerina Tina Hoffman. Le sue performances sono sempre molto belle, sia dal punto di vista del ballo, sia della recitazione. Ma l’attrice, si sa, è figlia d’arte. Non potremo mai dimenticare i balletti del molleggiato, suo padre, il grande Adriano. Quello che ci interessa è che l’artista si sta lasciando andare anche sulla sua vita privata, raccontando le esperienze del suo passato, sia quelle belle che quelle brutte.

Un argomento molto toccante è quello che riguarda la malattia del secolo che ha colpito anche Rosalinda Celentano. Il tumore è entrato a far parte della sua vita e l’artista ha dovuto combattere molto a lungo per superarlo. Come ha raccontato, ha scoperto di averlo contratto a 47 anni e a causa di questo le hanno tolto delle parti del corpo che poi volevano ricostruirle, ma lei ha rifiutato. In merito al suo rapporto con la malattia ha affermato “Il mio pensiero sulla vita non è cambiato dopo il tumore. L’ho avuto e, insomma, sto bene”.

Passiamo adesso alle dichiarazioni di Rosalinda Celentano riguardo il suo passato amoroso. L’attrice ha dichiarato di essere sempre stata attratta, soprattutto durante la gioventù, dalla collega e modella Monica Bellucci. Ma le due non hanno esplorato fino in fondo la loro attrazione, limitandosi a scambiarsi solo dei baci. E così il loro rapporto non è mai diventato una vera e propria relazione, ma è continuato in modo segreto e nascosto nell’arco degli anni. Un’amicizia speciale che le due artiste conservano ancora oggi.

Ma non è solo con la Bellucci che Rosalinda Celentano ha dichiarato di avere un rapporto speciale. Sotto l’occhio dei riflettori anche Asia Argento, con cui l’attrice ha dichiarato di limonare. “Con Asia limoniamo. Lei mi mette la lingua in bocca e la gente passa e ci guarda schifata, si spaventa di queste cose perchè ha paura dell’amore”. La Celentano ci ha sempre tenuto a far notare come l’amore e l’arte siano indipendenti dal sesso o dall’età o da qualsiasi altro preconcetto. Speriamo che il messaggio arrivi al pubblico di Ballando con le stelle. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

