Rosanna Lambertucci torna in TV con In Gran Forma, programma su salute, benessere e alimentazione

Rosanna Lambertucci, popolare conduttrice e giornalista, torna in TV dal 30 maggio su ALMA TV canale 65 con In Gran Forma, programma dedicato alla salute, al benessere e all’alimentazione.

Il focus sarà sul dimagrimento e la forma fisica.

Il format è incentrato sull’importanza della corretta alimentazione con la consulenza scientifica del Dottor Corrado Pierantoni Endocrinologo Diabetologo e Nutrizionista Clinico.

Il programma è incentrato sull’importanza di una corretta alimentazione e presenta un percorso dimagrante di 5 settimane.

La dieta è tratta dall’ultimo lavoro letterario della popolare conduttrice e giornalista, la Dieta Fast& Relax. Edito da Mondadori, ha già permesso a migliaia di persone di ritrovare forma fisica e buonumore.

Si potrà anche imparare a cucinare ricette gustose ma leggere e veloci con Maria Elena Curzio, Presidente dell’Associazione Nazionale Cuoche a Domicilio.

Uno spazio è dedicato ai Sorsi di Benessere ideati dalla giornalista ed esperta di salute e benessere Angelica Amodei; una corretta idratazione infatti è fondamentale!

Ed ecco allora golose acque aromatizzate e funzionali, smoothies vitaminici, frullati e tisane drenanti, detox da bere caldi o freddi per aiutarci a dimagrire.

“In Gran Forma – spiega la conduttrice – in 25 puntate vi accompagnerà a conquistare risultati importanti, per il fisico e la salute. Mettiamocela tutta!“