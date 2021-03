Rosario Scuteri: un modello geniale per rivoluzionare il social si chiama “SOKHRATES”

SOKHRATES vuole generare un nuovo modello economico in cui la CSR (Corporate Social Responsibility) e la distribuzione della ricchezza siano una realtà.

Per fare un esempio, con quasi 2 miliardi di utenti nel 2016 Facebook ha realizzato un profitto di 10,2 miliardi di dollari. Se SOKHRATES ne guadagnasse solo l’1%, potrebbe incassare circa $ 102 milioni di profitti. Ma invece di tenerlo in mani private, come fanno altri social network, SOKHRATES restituirà il 70% di quei benefici al pianeta, finanziando progetti che renderanno questo un mondo migliore. Sulla base dell’esempio sopra, significherebbe circa 71 milioni di dollari per finanziare progetti in un anno. È sufficiente avere un numero sufficiente di utenti per renderlo possibile.

Chi può presentare progetti che saranno finanziati da SOKHRATES?

I gruppi interessati, le ONG e le istituzioni etiche potranno presentare i loro progetti compilando un modulo. I progetti saranno valutati da un comitato tecnico e se soddisfano i requisiti standard di SOKHRATES, saranno pubblicati nel portfolio delle missioni SOKHRATES online.

Ogni volta che gli utenti utilizzano SOKHRATES accumuleranno SOKHRATES Coins (SK), una sorta di valuta interna che possono poi assegnare al loro progetto preferito, come forma di supporto. I progetti con il maggior sostegno saranno i primi ad essere finanziati una volta che SOKHRATES raggiungerà un numero sufficiente di utenti per realizzare un profitto. (Nota: le monete SK non sono una valuta, ma solo un metodo con cui gli utenti mostrano il loro supporto per un determinato progetto).

Quali vantaggi immediati possono avere le organizzazioni aderendo a SOKHRATES?

Le organizzazioni sono incoraggiate a utilizzare SOKHRATES come un modo sicuro e gratuito per presentarsi al mondo, comunicare le proprie idee e quindi contribuire a creare una nuova consapevolezza in tutti gli utenti di SOKHRATES. Tutto quello che devono fare è aprire le loro pagine aziendali in SOKHRATES e iniziare a condividere i contenuti.

Questo è il motivo principale per cui SOKHRATES si è offerto alle Nazioni Unite dello Spirito e spera di essere un veicolo efficace per diffondere i suoi principi a quante più persone possibile in tutto il mondo.

SOKHRATES si impegna a diffondere i principi delle Nazioni Unite dello Spirito.

SOKHRATES oggi

La versione Beta di SOKHRATES è stata lanciata l’11 aprile 2017 e attualmente ha più di 23.000 utenti da tutti i continenti. Le versioni delle applicazioni IOS e Android verranno lanciate a novembre 2018, insieme a un sistema di messaggistica istantanea del tipo di app Whats. Questo dovrebbe moltiplicare esponenzialmente la sua crescita.

SOKHRATES prevede di raggiungere il numero di utenti attivi necessari per iniziare a generare profitti nei prossimi 18 mesi; tuttavia, sono già organizzazioni di microfinanza che stanno contribuendo a promuoverlo ai loro follower su Facebook o Twitter.

Finora SOKHRATES è stato presentato in Spagna, Colombia e Brasile, inoltre sarà presentato in Messico, India e Indonesia entro la fine del 2018.

Come posso aiutare io o la mia organizzazione?

Iscriviti subito a SOKHRATES e inizia a pubblicare. Se lo facciamo tutti, questo sogno diventerà presto realtà. Un messaggio al giorno può cambiare il mondo, è così semplice.

Apri il tuo profilo aziendale su SOKHRATES, pubblica contenuti e dì ai tuoi follower di unirsi.

Rendi SOKHRATES la tua rete domestica: pubblica sempre prima su SOKHRATES e poi usa il pulsante “Condividi” per condividerlo su altri social network come Facebook o Twitter. Con questo genererai traffico verso SOKHRATES.

Invia il link www.sokhrates.com ai tuoi amici e dì loro di unirsi.

Posiziona il logo SOKHRATES come collegamento sul tuo sito web.

Assegna le tue monete SK, che accumuli utilizzando SOKHRATES, al tuo progetto preferito.

Invia il progetto della tua associazione a info@sokhrates.com per essere valutato dal nostro comitato tecnico.

Vorresti investire? Partecipa all’aumento di capitale di SOKHRATES.

Siamo aperti a nuove idee! Facci sapere tutto ciò che può aiutarci a crescere.

Il gruppo

Sokhrates è stata fondata da Rosario Scuteri e Alessandro Monica in Italia. Dopo aver attraversato momenti molto difficili della loro vita, Rosario e Alessandro hanno iniziato un viaggio che li ha portati in Brasile, India e Nepal, sperimentando un risveglio spirituale che ha ispirato questo progetto.

Sara Oviedo, ex vicepresidente del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e Chucho Merchán , chaski, rinomato musicista e difensore degli animali, sono Ambasciatori di SOKHRATES.

Marta Esteban, direttrice del progetto SOKHRATES, è anche presidente della piattaforma Tortura No Es Cultura, co-coordinatrice dell’International Anti-Bullfighting Network e da 7 anni lavora per l’abolizione della corrida in Spagna e nel mondo.

L’attuale team di SOKHRATES è composto da persone di diversi continenti che danno tutto il possibile per realizzare questo sogno.

Ti invitiamo a unirti a questo social network, in modo da poter cambiare il mondo condividendo contenuti e chattando con i nostri amici.

Da novembre 2017 puoi trovare la nostra pagina Conscious Global Compact anche su SOKHRATES.