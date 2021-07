rose-di-zucchine-e-bacon-si-preparano-facilmente-e-con-la-pasta-sfoglia

Rose di zucchine e bacon, l’antipasto che piacerà a tutti, basta srotolare la pasta sfoglia e farcirla, ecco come procedere.

Rose di zucchine e bacon Ricettasprint

Un antipasto sfizioso e di gran effetto scenico, si le rose di zucchine e bacon si preparano con la pasta sfoglia, perfette da gustare come antipasto quando avete ospiti e volete stupirli. Si preparano senza alcuna difficoltà, e si possono farcire anche in modo diverso, magari invece del bacon potete optare per il prosciutto cotto se il bacon non lo gradite. Inoltre per poter garantire la forma perfetta delle rose vi consigliamo di utilizzare uno stampo per muffin dove li adagerete una volta tagliate.

Ecco come preparare questa ricetta seguendo passo passo la ricetta sprint.

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Ingredienti

un rotolo di pasta sfoglia

2 zucchine medie

150 g di bacon

150 g di scamorza

latte per spennellare

Rose di zucchine e bacon: preparazione

Per poter preparare questa ricetta iniziate a lavare le zucchine, eliminate l’estremità, tagliate a fette sottili con il pela patate o mandolina. Se le affettate troppo spesso rischiate che in cottura non si cuoceranno bene e in modo omogeneo. Inoltre garantite che tutte le zucchine abbiano lo stesso spessore.

Stendete la pasta sfoglia e adagiate le zucchine, scamorza e bacon, poi arrotolate dalla parte piu’ stretta della pasta sfoglia. Con un coltello a lama sottile tagliate il rotolo in parti uguali, scegliete voi la dimensione delle rose.

Rose di zucchine e bacon Ricettasprint

Arrotolatele e adagiatele tutte su una teglia per muffin oleata, spennellatele con un pò di latte e infornate in forno caldo a 180° per 20 minuti circa, poi sfornate e lasciate intiepidire e servite.

