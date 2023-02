Roseira receberá apresentação da Escola de Samba Mocidade Alegre no carnaval

Todas as atividades são gratuitas e serão realizadas na praça 30 de Dezembro. Mocidade Alegre teve durante desfile no carnaval de 2017

Roberta Oliveira/G1

A Prefeitura de Roseira (SP) confirmou que vai realizar o carnaval na cidade depois de dois anos, já que o evento teve que ser cancelado em 2021 e 2022 por conta da pandemia da covid-19.

A programação divulgada conta com uma apresentação da Escola de Samba Mocidade Alegre. Além disso, a folia terá desfile de blocos e matinês (confira os detalhes abaixo).

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

Confira a página especial do g1 para o carnaval

De acordo com a prefeitura do município, todas as atividades são gratuitas e serão realizadas na praça João Paulo II, que fica na região central.

Programação completa

17/02 (sexta-feira)

Das 20h às 0h

Banda Folia

Bloco Noix Enverga Mas Não Cai

18/02 (sábado)

Das 20h às 0h

Banda Folia

Bloco do Zé Maria

19/02 (domingo)

17h

Matinê com marchinhas

Das 20h às 0h

Banda Folia

Bloco Sintonia 12

Apresentação da Escola de Samba Mocidade Alegre

20/02 (segunda-feira)

17h

Matinê com marchinhas

Das 20h às 0h

Banda Folia

Bloco do Zé Maria

21/02 (terça-feira)

17h

Matinê com marchinhas

Das 20h às 0h

Banda Folia

Bloco da Play

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vittorio Rienzo