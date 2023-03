roseira,-uma-cidade-que-vem-sendo-passada-a-limpo

Município completou 58 anos de emancipação político-administrativa nesse mês de março. O maior desafio de um gestor público é manter as contas equilibradas quando se assume uma administração. A saúde financeira de uma cidade impacta diretamente no progresso e no futuro. O desenvolvimento econômico, social e cultural é garantia de uma construção de uma cidade mais fraterna e justa.

Neste mês de março, Roseira completou 58 anos de emancipação político-administrativa. Muitos desafios foram enfrentados para que a cidade não parasse. Hoje, Roseira vem sendo passada a limpo com contas equilibradas e sanadas garantindo o desenvolvimento para as próximas gerações.

Com dois anos de pandemia, a administração se atentou para a saúde dos roseirenses e inúmeras campanhas a favor da vacinação foram realizadas por meio das redes sociais, site, imprensa e carro de som, por exemplo. Nesse período de atenção, nossa Saúde foi equipada com uma ambulância UTI com respirador, conquista graças ao bom relacionamento com deputados.

Mas o município não parou, além dos serviços essenciais, boas ações aconteceram e estão acontecendo em nosso município.

AÇÕES QUE TRANSFORMAM

ALUNOS GANHAM KIT E UNIFORME ESCOLAR; TABLETS TAMBÉM SERÃO DISPONIBILIZADOS

Nas últimas semanas, todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, receberam uniforme escolar e logo no início do ano letivo os mais de dois mil alunos receberam um kit com material escolar. Também, crianças e adolescentes vão receber assistência profissional de um oftalmologista dentro das escolas.

A previsão é que nas próximas semanas, os alunos das escolas de tempo integral possam receber os tablets que vão ajudar no auxilio da aprendizagem por meio da tecnologia.

Roseira iniciou parceria com o Centro Paula Souza. A cidade oferece o curso de administração pela ETEC promovendo acesso e qualificação ao mercado de trabalho.

Roseira está oficialmente no Mapa do Turismo Brasileiro

Criado para fomentar o turismo nacional com as peculiaridades de cada município, o Mapa do Turismo Brasileiro é uma ferramenta do Ministério do Turismo para fortalecer as chamadas Regiões Turísticas.

Roseira cumpriu seu papel fornecendo todos os dados turísticos e históricos, através da Secretaria de Turismo do Estado. A cidade é um dos 211 municípios que inseriram as informações no site do Ministério até o momento.

O objetivo desta nova região turística é fazer ações em comum para receber o turista religioso.

CRIAÇÃO DA DEFESA CIVIL

Este importante órgão foi criado em Roseira e graças a parcerias e convênios assinados, o município ganhou duas viaturas 0KM que auxilia o trabalho de homens e mulheres que, de forma voluntária, oferece a população toda assistência.

Hoje, Roseira conta com uma base fixa da Defesa Civil e a partir das próximas semanas, haverá um número exclusivo na qual a população poderá entrar em contato.

APÓS 30 ANOS, GINÁSIO MUNICIPAL ANTONIO GIOVANELLI PASSA POR REFORMAS

A Secretaria Municipal de Esportes deu início a obra de reforma no Ginásio Municipal Antônio Giovanelli, conhecido como Quadra Coberta, no bairro do Nova Era, em Roseira.

A primeira parte da obra está sendo realizada na troca do assoalho de madeira que em breve receberá um concreto novo e posteriormente uma pintura nova. O Ginásio Municipal foi um ponto de muitas lembranças como realização de bailes, carnavais, formaturas, eventos, encontros e outras atividades e foi construído em 1988 e recebeu o nome do primeiro prefeito de Roseira, Antônio Giovanelli, conhecido como Nico Giovanelli.

POUPATEMPO E SEBRAE SÃO INSTALADOS EM ROSEIRA

Os cidadãos roseirenses que desejam obter a segunda via do RG não precisam aguardar disponibilidade de agendamento no Poupatempo para solicitar o documento.

Pelo autoatendimento, além do RG, é possível solicitar mais de 100 serviços, como segunda via de CNH, CNH definitiva, pesquisa de débitos e restrições de veículos, emissão de Atestado de Antecedentes Criminais, entre outros. As taxas podem ser pagas com o cartão de débito bancário, durante a solicitação. No caso de RG e CNH, o cidadão tem a opção de receber os documentos em casa, pelos Correios.

O atendimento já está disponível no Paço Municipal entre 09h e 16h, de segunda à sexta. Outra facilidade é que os cidadãos que desejarem marcar data e horário para atendimento em qualquer posto físico do Poupatempo no Estado, também poderá fazer o agendamento pelo totem.

Em dezembro de 2022, foi realizada a inauguração da 591º unidade do Posto de Atendimento Sebrae Aqui, localizado no Espaço Arte Cultura e Turismo Ana Cláudia Giovanelli Fazzeri.

O Sebrae Aqui é o canal de atendimento presencial do Sebrae SP e tem como vocação fortalecer o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico dos municípios e está localizado dentro da Antiga Estação e oferece os serviços de orientação e formalização de MEI, emissão de das e declaração de fatura da MEI.

ROSEIRA RECEBE DEZENAS DE MÁQUINAS E CARROS DO ESTADO

Roseira recebeu dezenas de maquinários/veículos sendo um caminhão pipa de 15 mil litros de água e uma ambulância.

Essas máquinas fazem parte do programa estadual Nova Frota SP e serão usadas nas Secretarias Municipais de Saúde, Meio Ambiente, Serviços Municipais e Agricultura e Desenvolvimento Rural. Além dos maquinários, Roseira recebeu uma van acessível para cadeirantes e vans que estão servindo como transporte para pacientes realizarem procedimentos médicos em outras cidades.

A seguir listamos uma série de conquistas em Roseira nos últimos anos.

EDUCAÇÃO

• ETEC em Roseira

• Parceria SESI

• PÓS-GRADUAÇÃO COM O PEB II

• Material Escolar para todos os ALUNOS

• Legalização da Sala de Recursos

• Aquisição de Computadores para a Secretaria e Unidades Escolares

• Cozinha nas Escolas

• APM nas Creches

• Projeto TIMO com recordes de medalhistas (Treinamento Intensivo de Matemática Olimpica)

• Formação Continuada com os Professores

• Oficinas nas Escolas Integrais: PISCINA E FUTEBOL

• Projeto Soletrando

• Projeto Tabuada Roseira

• Projeto PARE (Programa de Atenção sobre Drogas)

• CORRIDA DO ESTUDANTE

• Educando Cantando (Projeto de Educação Ambiental por meio da música )

NA EDUCAÇÃO, O QUE VEM POR AÍ

• Sistema Digital com Lista de Esperas para Creche

• Caderneta Digital

• Tablet para os Alunos das Escolas em tempo integral

• Uniforme para TODOS os alunos

SAÚDE

• Renovação da Frota de Veículos da Saúde

• Intensa campanha de vacinação contra o covid, gripe e outras doenças

• Grupo de Tabagismo

• Atendimento Escolar para crianças do bairro da Roseira Velha e Barretinho

• Reunião Planejamento Familiar

• Capacitação Agentes Comunitários da Saúde

• Setembro Amarelo – Saúde Mental

• Outubro Rosa – Mutirão de Coleta de Preventivo

• Novembro Azul – Mutirão de Consultas para Homens.

• Introdução da Redução de Sífilis em Gestantes

• Implantação do Grupo de Saúde Mental para Discussão Psiquiátrica e Atenção Básica.

NA SAÚDE, O QUE VEM POR AÍ

• Reforma e Ampliação da Farmácia Municipal

• Reforma da Unidade Mista de Saúde

• Construção de uma UBS no bairro da Roseira Velha

ESPORTE

• Manutenção da Rede Elétrica do Estádio José Ely de Miranda

• Religamento da Energia do estádio José Ely de Miranda

• Reforma dos Vestiários do estádio

• Troca de Refletores por Refletores LED

• Retorno das Atividades Esportivas – Escola de Natação e Futsal Sub 06 ao Sub 17

• Torneio de Futsal Escolinhas SESI

• 1º Festival de Natação Mirim e Adultos

• Campeonato Interbairros de Futebol

• Colônia de Férias (inédito) durante duas semanas

• Corrida de Aniversário da cidade

• Corria de Rua Sant´Ana

• Participação no Jogos Regionais

• Apoio com transporte para vários torneios e campeonatos (mais de 100 viagens)

• Filiação do Judô na Federação Paulista

• Semana do Desafio – Implantando atividades em todas as escolas

• Participação Inédita no Festival de Natação da Federação Aquática Paulista

• Aquisição de mais de 20 kits esportivos para as secretarias e para os projetos

• Aquisição de sessenta placas de tatames

• Copa Verão de Futsal

• Reforma da Pista de Skate

• Reforma da Quadra Coberta (depois de 30 anos)

TURISMO

• Cidade inserida na Associação da Rota da Fé

• Diploma do SISMAPA (Sistema Mapa do Turismo de Roseira)

• Criação do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo)

• Lei de Criação do Fundo Municipal de Turismo

• Criação do Plano Diretor de Turismo

• Reforma e Manutenção do Prédio da Antiga Estação

• Implementação do Ciclo turismo de Roseira

• Revitalização da Praça Sant´Ana

O que vem por aí no TURISMO

• Implementação de novas placas incluindo o CEP

• Portal Seja Bem-vindo a Roseira

• Revitalização da Rua Major Vitoriano com as Estátuas das quatro estações

• Feira do Artesão

CULTURA

• Promoção do Carnaval Família

• Criação da Fanfarra Municipal

• Valorização e Apoio as festas tradicionais dos padroeiros

• Criação da Lei do Conselho de Cultura

• Criação do Fundo Municipal de Cultura

• Apoio as Festas Juninas

• Promoção da Expo Roseira

• Apoio aos Artesãos

• Promoção do Evento Anime Sakura

• Criação do Grupo de Capoeira

• Natal Luz

• Criação do Memorial Roseirense

• Participação dos EDITAIS de Cultura

PROMOÇÃO SOCIAL

• Promoção de EVENTOS E ATIVIDADES para o grupo da Melhor Idade

• Promoção de Cursos Artesanais para mulheres

• Oficinas de Hip Hop para adolescentes

• Curso de Confeitaria e Pizza em parceria com o SENAC E SEBRAE

• Formação continuada da Equipe

• Viagens com o Grupo da Melhor Idade

• Plantões do Cadastro Único para população

