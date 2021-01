rosita-celentano,-new-look-atomico-per-i-fan:-“vi-piaccio?”

La figlia del più noto frontman televisivo, Rosita Celentano mette i fan di fronte ad un bivio e lancia il sondaggio: “Vi piaccio così?”

Una bellezza così sexy e maniacale come quella di Rosita Celentano difficilmente l’abbiamo ammirata, nonostante la forte solidarietà dimostrata. La celebre conduttrice italiana è entrata a “gamba tesa” nel mondo dello spettacolo, grazie al nome “pesante” che porta sulla spalle. Nota come la primogenita del più grande frontman e “molleggiatore”, Adriano Celentano ha saputo vincere la concorrenza tra i giornalisti, ritagliandosi lo spazio necessario per far valere le proprie qualità di artista professionista.

Ultimamente vanta di un enorme appeal sui social network e in particolare su Instagram, dove è arrivata a superare le 60mila visualizzazioni in pochissimo tempo. La coniuge di Angelo Vaira ha imparato a fare della propria vita, un’opera d’arte che non si limita solo al mondo del giornalismo e della scrittura in generale.

Ella dimostra di avere grande affinità e solidarietà con i migliori amici dell’uomo. La coppia infatti predilige l’importanza di avere un “fido” nella propria casa, portatore di buon umore e che molto spesso completa la dignità di un uomo

Rosita Celentano, pronta per una nuova sfida di bellezza

Un’artista a “tutto tondo”, come Rosita Celentano dimostra di non avere alcun pregiudizio nella vita, neanche quando si tratta di mettere se stessi, al centro dell’attenzione. Con il suo modo di interpretare la vita e avere visioni positive a lungo andare, Rosita parte sempre avvantaggiata rispetto alla concorrenza. Il pubblico è sempre dalla sua parte, non solo per le qualità da giornalista e scrittrice colta e filosofica.

Nelle ultime ore, infatti, i follower di Instagram hanno assistito al “salto di qualità” definitivo che mette l’opinionista televisiva nelle condizioni di affrontare i canoni di una bellezza “angelica”, mai riscontrati in precedenza. Così la figlia del “molleggiatore” teatrale ha trovato il “bandolo della matassa”, mettendo in risalto un nuovo look mozzafiato.

“Vi piaccio così?” – è il sondaggio lanciato alla base di uno degli ultimi scatti, che la ritraggono con capelli neri corti e laccati. Lady Celentano ha posto, così, le basi per un futuro di “fuochi d’artificio”, nelle vesti di web influencer. E voi, invece, la preferireste così?