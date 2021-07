L’inviato de L’isola del Famosi, Massimiliano Rosolino, ha rivelato un aneddoto del giorno del primo incontro con sua moglie Natalia Titova. Ecco le sue parole.

Le parole di Massimiliano Rosolino

Ex campione olimpico di nuoto, uno dei più grandi nuotatori della storia italiana, oggi volto amatissimo dal grande pubblico televisivo. Stiamo parlando di Massimiliano Rosolino, che ha recentemente stupito tutti come inviato de L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La moglie di Francesco Totti ha rivelato la volontà di tornare al timone del reality, magari confermando la squadra vincente di questa stagione. Rosolino tornerà sull’Isola? Vedremo. Intanto l’ex campione si gode le vacanze con la sua splendida famiglia: sua moglie Natalia Titova e le loro due figlie. Tra la ballerina di Ballando con le Stelle e l’inviato de L’Isola dei Famosi le cose vanno a gonfie vele. In un’intervista di qualche tempio fa, Rosolino ha rivelato il giorno in cui i due si sono conosciuti negli studi Rai.

Ha raccontato Massimiliano Rosolino: “La data più importante e significativa per la nostra storia è il 23 agosto, giorno in cui ci siamo conosciuti a ‘Ballando con le Stelle’. Ero convinto che fosse ancora fidanzata, quindi ci ho messo un mese per chiederle il numero di telefono. Ed era la mia ballerina. Quando ho capito che era single, mi sono tuffato”.

Leggi anche ——> Paolo Bonolis costretto a censurare Luca Laurenti | Il maestro perde il controllo in studio

Leggi anche ——> I Fatti Vostri, è ufficiale: ecco chi è la nuova conduttrice dopo l’addio di Giancarlo Magalli

Carriera televisiva di Massimiliano Rosolino

Amatissimo nuotatore, Massimiliano Rosolino negli anni ha partecipato a diversi programmi televisivi. Il debutto è arrivato come concorrente di Ballando con le Stelle, su Rai Uno, nel 2006. Nel 2013 ha partecipato e vinto l’edizione Pechino Express – Obiettivo Bangkok, in onda su Rai Due.

In seguito ha partecipato come concorrente a Ninja Warrior Italia, in onda sul Nove. E ancora: Piccoli Giganti su Real Time e La grande corsa su Rai Due. Il debutto come conduttore avviene nel 2019, con il programma di La7, Un dolce da maestro. Quest’anno è stato inviato de L’Isola dei Famosi.