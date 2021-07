Rosy Perrone (Cisl): “mercoledì a Condofuri un tavolo tematico dedicato ai giovani”

Perrone: “si terrà mercoledì 7 Luglio alle ore 17:00 a Condofuri marina, un incontro tematico per discutere di opportunità ed iniziative di autoimpiego, rivolto ai giovani”

“Si terrà mercoledì 7 Luglio alle ore 17:00 a Condofuri marina, un incontro tematico per discutere di opportunità ed iniziative di autoimpiego, rivolto ai giovani”, con queste parole la Segretaria generale Cisl Reggio Calabria presenta l’incontro-dibattito che si terrà presso il Lungomare Piazzetta Pentagono.

La Cisl Metropolitana di Reggio Calabria infatti, in collaborazione con l’Organizzazione di volontariato ‘Soluzione Lavoro’, ha organizzato – nel rispetto delle disposizioni anti-covid, un’opportunità di confronto e di indirizzo su come i giovani possano orientarsi per la ricerca del lavoro o attività di autoimpiego grazie al soste-gno di finanziamenti regionali e statali, attraverso INVITALIA. I Saluti sono affidati a Tommaso Iaria – Sindaco di Condofuri; Domenico Penna – Sindaco di Roccaforte del Greco e Pierpaolo Zavettieri – Sindaco di Roghudi. Rela-zioneranno: Chiara Aricò, Responsabile Associazione Soluzione Lavoro O.d.V. – Agenzia del Lavoro; Antonello Rispoli – Responsabile Regionale Ente Nazionale Mi-crocredito; Anna Rita Lazzarini – Responsabile Programma Garanzia Giovani Regio-ne Calabria; Rosy Perrone – Segretaria Generale CISL Reggio di Calabria. Modera-tore della serata: Mario Massara – Responsabile FAI-CISL Condofuri. Seguirà un momento di dibattito e testimonianze.