Rotoli di patate di Benedetta, morbidi e buonissimi: i segreti della cuoca per un’idea frizzante. Il rotolo di patate ripieno è perfetto come secondo piatto, per una cena in famiglia.

Potete preparare questo rotolo e servilo anche a fettine, sia caldo che freddo, come antipasto ai vostri ospiti. Questa ricetta è senza glutine e senza lattosio ed è pensata per tutti gli amici allergici o intolleranti, ma andrà a ruba una volta servita in tavola e piacerà a tutti i vostri ospiti. Vediamo insieme come preparare questo rotolo di patate ripieno.

Ingredienti

PER LA BASE

800 gr di patate; (peso crude e senza buccia)

2 uova250 gr di fecola di patate (dose indicativa che può variare in base alla quantità d’acqua contenuta naturalmente nelle patate)

PER IL RIPIENO

250 gr di prosciutto crudo tagliato sottile

200 gr di formaggio emmental a fette sottili (io ho utilizzato quello senza lattosio)

Burro senza lattosio q.b.

Sale q.b.;

Preparazione

Preparare il rotolo di patate è semplice, per prima cosa fate bollire le patate in abbondante acqua salata fino a cottura ultimata. Ci vorranno circa 30 minuti dalla ripresa del bollore. Schiacciate poi le patate con l’aiuto di uno schiaccia patate e salatele a piacere.

Aggiungete ora al composto di patate 2 uova e la fecola di patate quanto basta, fino a raggiungere una consistenza lavorabile. Prendete un foglio di carta forno e stendete il composto di patate, fino a ottenere un rettangolo.

Aggiungete ora il prosciutto crudo, tagliato sottile e il formaggio a fette. Chiudete il rotolo aiutandovi con la carta forno, formando un rotolo compatto; chiudete bene i bordi. Aggiungete anche un foglio di alluminio per chiudere in maniera ermetica il rotolo. Portate il rotolo di patate a cuocere in forno statico, preriscaldato a 180° per 45 minuti.

Trascorso il tempo necessario estraete il rotolo dal forno, aprite la parte superiore, aiutandovi con delle forbici se necessario e aggiungete qualche fiocco di burro in superficie. Continuate la cottura per altri 15 minuti. Considerate che i tempi di cottura possono variare in base al vostro forno.

Estraete il rotolo dal forno, fatelo raffreddare e tagliatelo a fette. Servitelo come antipasto oppure come secondo piatto accompagnato dall’insalata.

da fattoincasadabenedetta.it

