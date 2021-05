Rotolini di frittatine con pomodori basilico emmental e ricotta | buonissimi

Rotolini di frittatine con pomodori basilico emmental e ricotta, delizioso e sfizioso secondo piatto per tutta la famiglia, facile e veloce.

Rotolini di frittatine con pomodori basilico emmental e ricotta

I Rotolini di frittatine con pomodori basilico emmental e ricotta, una ricetta invitante e buonissima che si prepara in un lampo, buona e gradita da grandi e piccini. ideale per un ricco antipasto o per una cenetta nutriente e completa, soprattutto per i bambini. Deliziose frittatine di uova, arricchite con tanto parmigiano, farcite con vellutata ricotta, pomodori e tanto basilico, in più un tocco di emmental che darà a questo piatto oltre che molto simpatico da presentare in tavola, anche una nota di bontà a cui nessuno riuscirà a resistere. Vediamo allora gli ingredienti che ci occorrono e seguite il velocissimo procediemnto per realizzarle, per far si che il risultato sia impeccabile.

Potrebbe piacerti anche questa ricetta: Rotolini di mare | ricettina particolare per arricchire antipasti o cene

Oppure: Rotolini di crepes alla ricotta e salmone | Fantastici con i pezzi di cetriolo

Tempi di preparazione: 10 minuti

Tempi di cottura: 8/10 minuti

Ingredienti per 4 persone

8 uova

100 g di parmigiano

400 g di ricotta

4 pomodori

250 g di emmental a fette

basilico q.b

sale q.b

pepe q.b

olio extravergine di oliva q.b

Preparazione dei Rotolini di frittatine con pomodori basilico emmental e ricotta

Per preparare questi sfiziosi rotolini, per prima cosa, sbattete le uova in una ciotolina con una forchetta, aggiungete, un pò di sale, pepe e il parmigiano grattugiato, amalgamate per bene e tenete da parte.

uova

In una padella antiaderente scaldate un pò di olio extravergine di oliva, e aiutandovi con un mestolo, iniziate a preparate le frittatine, (il numero dei rotolini, chiaramente varierà a seconda della dimensione che darete alle frittatine) cuocetele a fiamma media e rigiratele proseguendo la cottura sul lato opposto, quando la base sarà dorata.

uova sbattute

Intanto preparate il ripieno, tagliando i pomodori a fette, dopo averli accuratamente lavati, versateli in una ciotola, e conditeli con un pò di olio extravergine di oliva e sale, ora aggiungete il basilico, in abbondante quantità, un pò di pepe e la ricotta, mescolate per bene e infine incorporate l’emmental e rendete il composto omogeneo. Terminata la cottura delle frittatine, sistematele su un piatto e una per volta, farcitele e arrotolatele, fino a terminare gli ingredienti. Ed ecco pronta la vostra ricetta da servire in tavola con tutta la bontà e semplicità possibile. Buon appetito.

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.