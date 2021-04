Rotolini di peperoni con capperi e alici | antipasto sfizioso e saporito

Rotolini di peperoni con capperi e alici, un perfetto antipasto per stupire gli occhi e il palato di amici e familiari!

Rotolini di peperoni con capperi e alici

Ecco a voi, una ricetta semplice e versatile perfetta per allestire i vostri buffet, antipasti oppure da proporre come finger food veloci e saporiti, i rotolini di peperoni con capperi e alici, sono una sfoglia arrostita di peperoni che avvolge un ripieno di alici, capperi e pane, un connubio di ingredienti che rende il piatto davvero saporito e gustoso! Vediamo insieme gli ingredienti e la preparazione per questa ricetta sprint davvero facile e buonissima!

Tempi di cottura : 10 minuti

Tempi di preparazione : 30 minuti

Ingredienti per 4 persone

3 peperoni

15 g di filetti di alici sott’olio

2 cucchiaini di capperi

mollica di pane raffermo q.b

1 spicchio di aglio

Sale e pepe q.b

Prezzemolo tritato finemente q.b

olio extravergine di oliva q.b

Preparazione dei rotolini di peperoni con capperi e alici

Per realizzare questo fantastico finger food, iniziate col lavare i peperoni e a tamponarli con panno carta, tagliateli a metà ed eliminate il picciolo e i semini interni, arrostiteli su una piastra oppure nel forno, su una teglia foderata di carta forno, per 45 minuti in modalità ventilata. Fatto ciò, lasciateli intiepidire in una busta di plastica o una bustina salvafreschezza, in modo che sia più semplice spellarli, quindi eliminate la buccia e ricavatene delle falde di circa 2/3 centimetri, cercando di mantenere la stessa lunghezza, mettete da parte il tutto in una ciotola.

peperoni

Nel frattempo, occupatevi della farcia. In una terrina frullate il pane raffermo in modo da avere un pangrattato piuttosto granuloso, trasferitelo in una padella antiaderente e tostatelo a fiamma bassa per un paio di minuti , poi unite il prezzemolo tritato finemente, l’aglio, sale e pepe e una volta imbiondito l’aglio eliminatelo dalla padella, fate sgocciolare i filetti di alici sottolio e poggiateli in una ciotolina.

pane

Adesso potete procedere con l’assemblaggio, disponete le falde di peperoni su una superficie di lavoro, sulle quali adagiate il filetto di alici, ricoprite con il pangrattato tostato e un cucchiaino di capperi, arrotolate e sigillate con dei stecchini. Trasferite i rotolini in una teglia foderata di carta forno, condite con un filo di olio extravergine di oliva e infornate a forno preriscaldato a 180 gradi per 7/8 minuti. Trascorso il tempo di cottura, sfornate impiattate e servite, dei meravigliosi finger food facili e veloci pronti per essere gustati! Buon appetito.

