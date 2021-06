rotolini-di-pollo-e-zucchine-grigliate,-un-piatto-sano,-leggero-e-velocissimo

Una presentazione sfiziosa per un piatto leggero, sano e gustoso: rotolini di pollo e zucchine grigliate. Una ricetta semplice e veloce ed una cottura senza olio, perfetta per un pranzo leggero e saporito, amato anche dai bambini; un accostamento di ingredienti sani, consigliati nelle diete, ricchi di proprietà nutritive:

La carne bianca di pollo, magra, con pochi grassi, ridotto contenuto di colesterolo, priva di carboidrati e ricca di sostanze nutritive, proteine nobili, calorie, vitamine e sali minerali;

La freschezza e dolcezza delle zucchine, un ortaggio estivo molto apprezzato, con un ottimo contenuto di vitamine e sali minerali, e pochissime calorie, prive di grassi e colesterolo;

La cottura ai ferri, salutare, dietetica, facile e veloce, con una bistecchiera in ghisa, senza olio, perfetta per chi vuole mantenere uno stile di vita sano mangiando in maniera semplice.

Rotolini di pollo e zucchine grigliate

Ingredienti, in dosi variabili a piacere

petto di pollo,

zucchine,

sale e pepe.

Procedimento

Tagliare il petto di pollo a fettine sottili e batterle leggermente; affettare sottilmente le zucchine nel senso della lunghezza. Scaldate la bistecchiera e grigliare le zucchine da ambo le parti, idem per le fettine di pollo.

Cospargere con pochissimo sale, e pepe, sovrapporre le zucchine alle fettine di pollo, arrotolare e fermarle con uno stuzzicadenti. Impiattare i Rotolini di pollo e zucchine grigliate, e servirli a piacere con un filo di olio crudo.

ricette dal blog Caos&Cucina

