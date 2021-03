Rotolini di toast al forno con prosciutto e sottiletta | pronti in 5 minuti

Rotolini di toast al forno con prosciutto e sottiletta, sfiziosissima ricetta per adulti e bambini, perfetta da preparare all’ultimo minuto.

Rotolini di toast al forno con prosciutto e sottiletta

La ricetta che sto per mostrarvi è talmente semplice che ci vorranno solo 5 minuti per prepararla, i Rotolini di toast al forno con prosciutto e sottiletta, vi potrà servire come idea per una cenetta sfiziosa e sprint per i vostri figli, soprattutto quando invitano gli amichetti a casa, vi toglierà poco tempo e ne saranno felicissimi, ma ve lo assicuro, se non avete voglia di mettervi ai fornelli è perfetta anche per voi, possiamo dire che è un semplicissimo toast, ma con un tocco scenografico in più, prepariamoli insieme.

Tempi di preparazione: 5 minuti

Tempi di cottura: 5 minuti

Ingredienti per 4 persone

4 fette lunghe di pane per tramezzini

400 g di prosciutto cotto

8 sottilette

burro q.b

Preparazione dei Rotolini di toast al forno con prosciutto e sottiletta

Per realizzare questa sfiziosa ricetta, stendete le fette di pane per tramezzini su un ripiano e sistemate sopra 2 fette di sottilette per ognuna.

sottilette

Pesate all’incirca 100 g di prosciutto e posizionatelo su ogni tramezzino, dopodiché arrotolatelo per bene schiacciando leggermente e posizionando l’apertura verso il basso.

prosciutto cotto a fette

Posizionate i rotoli su una teglia rivestita da carta da forno e stendete un pò di burro alla base e qualche fiocchetto in superficie, poi cuoceteli in forno preriscaldato in modalità ventilato a 220° per 5 minuti.

stampo foderato

Trascorso il tempo indicato sfornate e lasciate assestare un paio di minuti prima di impiattare e servire in tavola, buon appetito.

