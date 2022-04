Rotolo della Mamma di Knam, il dolcetto velocissimo e soffice per la festa più importante dell’anno

Ingredienti del Rotolo di Pan di Spagna e Fragole di Knam

Per il Pan di Spagna

300 ml latte

70 g burro

100 g farina 00

6 tuorli

1 scorza di arancia grattugiata

5 g sale

3 g lievito in polvere

240 g albumi

90 g zucchero semolato

Per la crema al mascarpone:

200 g mascarpone

75 g zucchero semolato

1 baccelli di vaniglia

335 g panna



Per la bagna alle fragole:

100 ml acqua

100 g zucchero

20 ml spremuta di limone

100 g purea di fragole

Per la decorazione:

450 g fragole fresche tagliate in pezzi

Qb zucchero a velo

“È importante arrotolare il Pan di Spagna in modo che sia ben stretto, così da non creare bolle d’aria”

Procedimento

Iniziate con il Pan di Spagna. In pentolino, portate a bollore il latte con il burro. Una volta raggiunto il bollore, incorporate la farina e il sale mescolando con un cucchiaio di legno fino a quando l’impasto non si staccherò dal bordo. Toglietelo dal fuoco e spostatelo in una bowl. Aggiungete la scorza di arancia grattugiata e incorporate le uova poco alla volta. Ora montate a neve gli albumi.

Quando si saranno gonfiati, aggiungere lo zucchero. Montate gli albumi fino ad ottenere un composto cremoso. Prendete un terzo della massa e aggiungetela al primo composto. Mescolate con la frusta per incorporare il tutto.

Aggiungete la restante massa montata e il lievito e continuate a mescolare fino ad ottenere una crema liscia e uniforme. Versate il tutto su una placca da forno foderata da carta da forno e stendetela con una spatola a gomito ad uno spessore di circa 6 mm. Infornate a 180°C per circa 15 minuti.

Nel frattempo dedicatevi alla crema al mascarpone. Montate il mascarpone con la panna. Una volta montati, aggiungete lo zucchero semolato e la vaniglia.

Cospargete sopra al Pan di Spagna dello zucchero semolato in modo da conferirgli umidità. Togliete poi la carta da forno. Dopo aver fatto bollire tutti gli ingredienti per la bagna alle fragole, cospargete il Pan di Spagna con la bagna. Aggiungete uno strato di crema di mascarpone e pezzi di fragole. Per ultimo, arrotolatelo e spolverizzatelo con lo zucchero a velo.

