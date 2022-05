Il rotolo di frittata più bello e cremoso che c’è di Benedetta: formaggioso e saporito. Ricetta semplice e veloce: una frittata. Ma un modo diverso di cucinarla, più divertente e gustoso. Non il classico modo di mangiare una frittata di uova.

Un modo anche per farla gustare a chi non è proprio amante delle uova, magari ai bambini che ogni tanto hanno qualche difficoltà. La ricetta che proponiamo è quella di Benedetta Parodi, pubblicata sulla sua pagina Facebook. E vediamo gli ingredienti per questo piatto veloce e saporito.

Ingredienti per il rotolo di frittata light di Benedetta

500 g di spinacini

200 g di formaggio spalmabile

200 g di salmone affumicato

100 g di parmigiano

50 g di crème fraîche (oppure di robiola)

5 uova burro

latte quanto basta

spolverata di noce moscata

un goccio di limone

Preparazione

Fare appassire gli spinacini in padella con una noce di burro. Salarli legger- mente. Una volta pronti, strizzarli e tritarli nel mixer. Mescolarli con le uova, il parmigiano grattugiato, la crème fraîche (o la robiola) e una grattugiata di noce moscata.

Versare la crema di spinaci su una placca foderata con la carta forno e cuocere nel forno ventilato a 180 °C per 15 minuti. Nel frattempo preparare la crema di farcitura: mescolare il formaggio spalmabile con 1-2 cucchiai di latte e la scorza di limone grattugiata.

Sformare la teglia di frittata e, quando è tiepida, spalmarci sopra la farcia di formaggio e completare con le fette di salmone. Arrotolare la frittata di spinaci lasciandola sopra la carta forno in modo da aiutarsi con la carta per chiudere bene il rotolone. Lasciarlo avvolto nella carta fino a che ha preso la forma. Tagliarlo a fette e servire. Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mettete un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L'articolo Rotolo di frittata light di Benedetta, formaggioso. Si scioglie in bocca: i segreti per averla cremosa proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.