Rotolo di Gelato furbo, pronto in 5 minuti. “Semplicissimo. Ecco come mantenerlo soffice e cremoso”

Si tratta infatti di un dolce furbo, preparato con una base di pasta biscotto al cacao e farcito con gelato. Vi basterà poi farla raffreddare in freezer per qualche ora, tagliarla a fette e servirla.

Come preparare la torta rotolo gelato

Sbattete le uova con sale e zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete la farina setacciata, la vanillina e il lievito, continuando ad amalgamare. Unite il cacao in polvere e mescolate bene fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi. Versate l’impasto in una teglia rivestita con carta forno e infornate a 190° per 9 minuti.

Non appena la pasta biscotto sarà pronta, lasciatela raffreddare, farcitela con il gelato e arrotolatela con l’aiuto della carta forno. Potete usare anche diversi tipi di gelato disposti in verticale in modo da avere all’interno anche una fantasia di colori per la vostra torta rotolo gelato. Una volta completato tutto, Lasciate rassodare in freezer per almeno due ore prima di servirla.

Torta rotolo gelato, Consigli

Non fate cuocere la pasta biscotto oltre il tempo consigliato, altrimenti si seccherà troppo e potrebbe spezzarsi mentre la arrotolate. Una volta sfornata la pasta biscotto, se dovesse risultare un po’ appiccicosa, cospargetela con un cucchiaino di zucchero semolato o con del cacao amaro. Per la farcitura non scegliete un gelato troppo morbido, perché si scioglierebbe in poco tempo.

Conservazione

Potete conservare la torta rotolo gelato in freezer per 4-5 giorni coperta con pellicola trasparente. Prima di consumarla, lasciate riposare qualche secondo le fette di rotolo gelato fuori dal congelatore, poi sarà pronta per essere assaporata.

