Rotolo di melanzane freddo | Finger food di verdura farcito con la caprese

Oggi vi presentiamo un finger food delizioso e ricco di sapore nostrano. Stiamo parlando del Rotolo di melanzane freddo: uno stuzzichino che si prepara in pochi minuti con alcune semplici e facili mosse seguendo le indicazioni della ricetta. Di grande effetto scenico e profumato, servito su un bel piatto da portata questo stuzzichino vi farà fare una gran bella figura con i vostri invitati.

Preparando questa fantastica e gustosissima ricetta per un semplice pranzo in famiglia, io ho optato per realizzare 12 rotolini di melanzane freddi invece di farne uno solo e poi doverlo tagliare in quattro porzioni.

Questo è un manicaretto davvero gustoso fatto con sapori tutti italiani; infatti, le melanzane grigliate sono farcite con la Caprese: piatto estivo tipico di Capri (dal quale il nome) realizzato con pomodorini freschi, mozzarelle, olio extravergine d’oliva, spezie ed erbette aromatiche a proprio piacimento.

Sono perfette per essere portate in tavola come antipasto ma anche come secondo piatto privo di carne ma ricco di gusto.

Il consiglio resta sempre lo stessi: servite queste delizie vegetariane con delle fette di pane fresco.

Dosi per: 12 fette

Realizzato in: 20 minuti

Temperatura di cottura: 180 gradi

Tempo di cottura: 15 minuti + quelli sulla gratella

Tempo di riposo: minimo 3 h. In frigo.

Strumenti

un coltello

una griglia

un piatto

carta forno

una spatola

uno stampo per plumcake

Ingredienti

qualche foglia di basilico

un pizzico di pepe macinato sul momento

olio extravergine d’oliva

190 g di mozzarella

4 pomodori medi ramati, sodi e polposi

origano q.b.

2 melanzane medie

sale q.b.

Rotolo di melanzane freddo, procedimento

Grigliate le fette di melanzane, lavate e asciugate con cura, per pochi minuti, rivoltandole a metà cottura e facendo attenzione a non romperle. Una volta cotte, trasferirete i pezzi di melanzane in un piatto e insaporitele con un filo d’olio, sale e pepe a proprio piacere. Adesso passate a assemblare il rotolo. Adagiate e accavallate una sull’altra le fette di melanzane insaporite su un pezzo di carta forno sopra una spianatoia in modo da creare uno strato unito di melanzane.

Farcite con le rondelle di pomodoro che ricoprirete con le fettine di mozzarella. Salate, pepate e profumate con alcune foglie di basilico fresco ben lavato a proprio piacimento. Arrotolate su stessa la sfoglia di melanzane aiutandovi con la carta forno e trasferite il rotolo in uno stampo per plumcake sufficientemente grande. Infornate a 180° per 15 minuti. Trascorso il tempo necessario, sfornate il finger food, fatelo raffreddare e conservatelo in frigo per un minimo di 2 h prima di servirlo tagliato a fette.

