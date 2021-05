rotolo-di-pizza-veloce-senza-lievitazione,-ricetta-perfetta-a-prova-di-stress

Scopri come soddisfare all’ultimo minuto un’irrefrenabile voglia di pizza: il rotolo di pizza si prepara in poco tempo e usando ciò che il frigo ha da offrire.

Chi non ama una bella pizza? E’ perfetta per cena, per merenda e, perché no, anche per un piccolo aperitivo tra amici. Certo, prepararla come si deve non è cosa da fare in un minuto, lo abbiamo ben visto imparando insieme la ricetta dell’impasto pizza perfetto di Bonci, oggi però vogliamo proporvi un piccolo escamotage.

Sapete infatti che si può realizzare una golosa pizza ripiena fatta in casa in appena 40 minuti? La ricetta è per la precisione quella del rotolo di pizza veloce, una golosità che potrete farcire come più vi piacerà e che vi garantirà un figurone con amici e parenti di tutte le età.

Vi abbiamo incuriosito? Scopriamo allora insieme i dettagli di questa ricetta presa da chiarapassion.com.