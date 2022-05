rotolo-di-pollo-alle-erbe,-leggero-e-gustoso:-le-tecniche-per-non-seccarlo-in-cottura

Il Rotolo di pollo arrosto, o arrotolato di pollo, è un secondo piatto a base di carne, normalmente farcito con prosciutto e formaggio, salsiccia, frittata, verdure, impasto di pangrattato ed aromi ed altri infiniti modi;

un tipico piatto della cucina tradizionale italiana , servito spesso nei giorni di Festa.

La carne bianca di pollo è magra, contiene pochi grassi, un ridotto contenuto in colesterolo, priva di carboidrati e ricca di proteine nobili, vitamine e minerali: il cibo ideale per chi segue una dieta equilibrata, una carne digeribile, se cucinata in modo semplice come arrosto, ai ferri o lessata.

Il rotolo di pollo alle erbe è un arrosto di carne cotto al forno, leggero e saporito, che piacerà a tutti, soprattutto ai bambini!

Si prepara, disossando il pollo, ed insaporendo la carne con spezie ed aromi;

una volta arrotolato il tutto, la pelle permetterà, durante la cottura in forno, di ottenere una carne non asciutta, ma estremamente morbida e succosa: un grosso involtino di pollo, morbido e sfizioso, da servire a fette, con il suo fondo di cottura.

Rotolo di pollo alle erbe

Ingredienti

un pollo intero

rosmarino, salvia, timo, maggiorana

vino bianco secco

olio extra vergine di oliva

sale e pepe

Procedimento

Fiammeggiate, lavate ed asciugate il pollo;

con un coltello affilato, togliete tutta la pelle al pollo, cercando di non romperla;

stendete la pelle su un tagliere, formando un rettangolo, e cospargetela con olio, sale e pepe.

Recuperate tutta la carne di pollo togliendola dalle ossa, e tagliatela a pezzetti,

metteteli in una terrina e cospargete con sale, pepe, spezie, erbe aromatiche tritate, ed un filo d’olio;

mescolate bene per insaporire il tutto.

Disponete la farcia pollo al centro della pelle, arrotolatela bene, e chiudete il rotolo con l’apposita rete o con corda da cucina.

Adagiate il rotolo di pollo in una teglia con qualche cucchiaio di olio;

infornatela per circa un’ora a 180°, facendolo prima rosolare da tutti i lati, e poi sfumare con il vino.

Continuate la cottura girando il rotolo ogni tanto e bagnandolo con il sugo di cottura.

L’arrosto sarà pronto quando avrà raggiunto un bel colore dorato ed il fondo di cottura sarà ristretto e saporito.

Togliete dal forno, lasciate rassodare la carne, poi tagliate il rotolo a fette non troppo sottili, per evitare la rottura;

disponetele sul piatto di portata e servite a piacere con un poco di fondo di cottura, accompagnato da semplici patate al forno, o piselli e le carote al burro.

