Roupa Nova, Capital Inicial e Jorge Aragão são atrações no Vale; veja a programação para o fim de semana

Agenda com shows, exposições, stand-ups e mais outras atrações; eventos acontecem de sexta-feira (31) a domingo (2). Roupa Nova, Capital Inicial, Pitty e Nenhum de Nós se apresentam no festival Hora do Rock em São José dos Campos

O fim de semana no Vale do Paraíba e região bragantina reúne shows de diversos nomes famosos da música brasileira, teatro e stand-ups. Veja abaixo os principais destaques da programação de sexta-feira (31) a domingo (2).

Festival ‘Hora do Rock’ em São José dos Campos

O festival ‘Hora do Rock’ acontece pela segunda em São José dos Campos neste sábado. Haverá show das bandas Roupa Nova, Capital Inicial, Nenhum de Nós, CPM22, Detonautas e Velhas Virgens. O evento também terá show de cantores solo como Paulo Ricardo, Pitty, Frejat e Marcelo Falcão.

Serão doze horas de festa, com início às 14h. Os ingressos estão disponíveis na internet.

Data: sábado (1º)

Local: Arena Vale Music

Horário: a partir das 14h

Entrada: a partir de R$ 140 (com um quilo de alimento não perecível)

Jorge Aragão

Jorge Aragão no aniversário de Jacareí

Tem aniversariante na área: Jacareí completa 371 anos na segunda (3). A festa vai rolar durante todo o fim de semana. Serão várias atrações musicais no Parque da Cidade, além de espetáculos infantis, oficina de percussão e até aulas de yoga e ginástica funcional. Todos os eventos são gratuitos.

O destaque fica para o domingo (2), com o show de Jorge Aragão, também no Parque da Cidade, às 20h.

Data: domingo (2)

Local: Parque da Cidade

Horário: 20h

Entrada: gratuita

Afonso Padilha

Afonso Padilha em Jacareí

Também em Jacareí, tem stand-up com Afonso Padilha. O humorista, que costuma atrair milhares de pessoas para seus shows, também se apresenta em Taubaté neste final de semana, mas os ingressos já estão esgotados. As entradas para os shows em Jacareí podem ser adquiridas pelo site.

Data: domingo (2)

Local: Teatro Ariano Suassuna

Horário: 18h e 21h

Entrada: a partir de R$ 40

Marcelo Duque em Pindamonhangaba e Lorena

Mais um pouco de humor na programação, com Marcelo Duque. O humorista se apresenta duas vezes na região neste final de semana. Os ingressos para os shows em Pindamonhangaba e Lorena estão disponíveis na internet.

Data: sexta-feira (31) em Pindamonhangaba e sábado (1º) em Lorena

Local: Teatro Galpão em Pindamonhangaba e Teatro São Joaquim em Lorena

Horário: 20h

Entrada: a partir de R$ 30

Musical ‘Kids Show’ em Jacareí

Uma escola de música para crianças, em Jacareí, fará um show nesta sexta-feira (31) com bandas formadas por crianças e familiares. São 150 crianças ao todo, que irão apresentar músicas populares e clássicas.

Data: sexta-feira (31)

Local: Teatro Ariano Suassuna

Horário: 20h

Entrada: a partir de R$ 35

Trecho da peça “O Pai”

Peça ‘O Pai’ em São José dos Campos

A peça ‘O Pai’ é apresentada em São José neste fim de semana. Com o ator Fulvio Stefanini no elenco, o espetáculo já ganhou vários prêmios. O texto foi adaptado em trinta países, inclusive no cinema. Os ingressos podem ser comprados na internet.

Data: sábado (1º) e domingo (2)

Local: Teatro Colinas

Horário: sábado às 21h e domingo às 19h

Entrada: no sábado a partir de R$ 60 (meia-entrada) e no domingo a partir de R$ 40 (meia- entrada)

Museu do Videogame Itinerante

Museu do Videogame em Taubaté

O Taubaté Shopping recebe a partir deste sábado (1º) o Museu do Videogame. A atração permanece no local até o dia 16, aberta de segunda a sábado, das 15h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h.

O evento terá em exposição mais de 350 consoles de todas as gerações, além de trazer o Palco Movimento, simuladores de corridas, torneios de jogos antigos e atuais, controles gigantes, realidade virtual e muito mais.

Data: a partir de sábado (1º)

Local: Taubaté Shopping

Horário: sábado das 15h às 21h, domingo das 14h às 20h

Entrada: gratuita

