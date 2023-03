rovigo,-donna-in-fin-di-vita-con-un-proiettile-in-testa.-la-corsa-dei-figli-dal-vicino:-“la-mamma-sta-male”

Ariano Polesine, 29 marzo 2023 – E’ giallo ad Ariano Polesine sulla morte di una donna di 32 anni, mamma di due bambini di 8 e 11 anni. La 32enne colpita da un proiettile in testa si trova in ospedale in gravissime condizioni. E in paese c’è incredulità e angoscia su quanto accaduto nella serata di ieri. Al momento c’è massimo riserbo da parte degli inquirenti.

Cos’è successo

C’è silenzio e disperazione nel casolare di campagna, dove nel tardo pomeriggio di ieri la mamma di 32 anni è stata trovata nella cucina dai due figli, con una ferita alla testa. Sul posto ci sono i carabinieri per i necessari rilievi ed accertamenti, le operazioni sono coordinate dal sostituto procuratore Maria Giulia Rizzo.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto. Al momento non risultano ancora indagati. I punti fermi di questa vicenda ancora tutta da chiarire: in casa al momento del ferimento della donna c’erano i due figli, mentre il marito, di origine marocchina, non era presente in quanto si trovava da un’altra parte.

La corsa dal vicino

I figli di 8 e 11 anni si sono recati di corsa dal vicino: “La mamma sta male, sta morendo”, le parole dei bambini da qui è partita la telefonata al Suem118. Al momento parenti e amici si stanno occupando dei due ragazzini, sconvolti dopo avere trovato a terra la propria madre e preoccupati per la sua vita.

In una prima ipotesi si pensava che fosse stata una caduta ed incidente domestico. Successivamente, invece, a seguito degli esami clinici, si sarebbe accertato la presenza di un proiettile nel cranio della donna.

Si cerca l’arma

Non è stata ritrovata nessuna arma sul posto. Le testimonianze raccolte dal vicinato, per capire se hanno sentito o visto qualcosa, oltre i rilievi in loco, potrebbero supportare le indagini ed essere utili per ricostruire cosa sia realmente successo all’interno dell’abitazione. La donna 32enne è attualmente ricoverata all’ospedale di Rovigo, le sue condizioni sono gravissime ed è in fine di vita. La prognosi è riservata.



Ufficio Stampa