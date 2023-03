Rovigo, pensionato trova portafoglio con più di mille euro e lo consegna ai carabinieri

Fiesso Umbertiano, 28 marzo 2023 – E’ una storia a lieto fine di onestà e correttezza quella che arriva da Fiesso Umbertiano. Il fatto è successo nella mattinata di sabato 18 marzo, quando un uomo, proveniente dal vicino Comune di Pincara, ha raggiunto la stazione dei carabinieri per consegnare un portafoglio, contenente documenti e contanti per più di mille euro. Questo rinvenuto il giorno precedente nei pressi della barriera autostradale A31 di Badia Polesine. “Vorrei che lo si restituisse a chi l’ha smarrito”, questo quanto dichiarato dall’uomo, che ha voluto restare anonimo, ai carabinieri di Fiesso Umbertiano. Immediatamente, il comandante della stazione locale, si è attivato per le ricerche del caso e, in brevissimo tempo, ha individuato il proprietario.

Si tratta di un operaio straniero, residente nel trevigiano, rintracciato telefonicamente tramite la caserma dei carabinieri del proprio comune, dove si trovava per sporgere la denuncia di smarrimento. Il proprietario del portafoglio è apparso da subito contento per l’inaspettata notizia e si è piombato alla stazione dei carabinieri di Fiesso Umbertiano dove, alla presenza del comandante, ha potuto ricevere in restituzione il proprio portafoglio contenente, sino all’ultimo centesimo, la considerevole somma di denaro. Contestualmente l’operaio trevigiano ha potuto incontrare e ringraziare, con una vigorosa stretta di mano, la persona che aveva prontamente consegnato ai carabinieri il proprio portafoglio.



Ufficio Stampa