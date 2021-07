Royal Family, brutto episodio: adesso le ‘conseguenze’ diventano inevitabili, comunicato ufficiale; ecco cosa è successo.

Royal Family, brutto episodio: adesso le 'conseguenze' diventano inevitabili, comunicato ufficiale; ecco cosa è successo.

Spiacevole episodio per la famiglia reale: uno dei componenti è stato a contatto con un positivo al Covid 19. Per questo motivo, dovrà affrontare un periodo di isolamento e non potrà essere presente agli impegni istituzionali previsti per i prossimi giorni.

Come riporta la stampa inglese, non si esclude che il contatto sia avvenuto durante la partita degli Europei Inghilterra Germania, a Wembley. In seguito, i dettagli della vicenda.

Royal Family, brutto episodio: c’entra Kate Middleton. duchessa di Cambridge

Kate Middleton è in isolamento domiciliare dopo essere stata a contatto con una persona positiva al Covid 19. Un brutto episodio per la famiglia reale inglese, che ha dovuto rendere nota la notizia per spiegare il motivo dell’assenza della duchessa di Cambridge negli impegni istituzionali, come il 73 esimo anniversario del National Health Service, tenutosi lunedì 5 luglio.

Conseguenze inevitabili, dopo il contatto che, secondo la stampa inglese, potrebbe essere avvenuto durante la partita a Wembley, dove Kate era sugli spalti insieme a Williamo e al piccolo George.

“La scorsa settimana la Duchessa di Cambridge è entrata in contatto con una persona poi risultata positiva al Coronavirus. Sua Altezza Reale non ha alcun sintomo, ma sta seguendo scrupolosamente le linee guida del governo, con una quarantena domestica”, spiega un portavoce di Kensinton Palace. Nessuno problema di salute, quindi, per Kate, ma è stata proprio la duchessa a chiedere di essere messa in totale isolamento, per proteggere le persone a lei vicine. Che, a quanto pare, non sono stati invece esposti ad alcun contatto.

(Fonte Getty Images)

Nella giornata di lunedì, è stato solo William a partecipare alla manifestazione per i 73 anni del Servizio Sanitario Nazionale: con Kate avrebbe dovuto seguire una cerimonia di ringraziamento alla Saint Paul Cathedral. La Middleton dovrà osservare due settimane di auto isolamento.