Royal Family, Harry e Meghan in difficoltà. Il gesto di Carlo spiazza tutti

Nonostante la coppia abbia più volte confermato di essere stata “tagliata fuori” dalla famiglia, spuntano indiscrezioni di un aiuto importante proprio da Carlo.

Gli accordi d’oro firmati con Netflix e Spotify per un valore di circa 89 milioni di dollari non sono bastati ai duchi di Sussex per mantenere alto il loro tenore di vita una volta emigrati negli Usa.

Durante l’intervista offerta a Oprah Winfrey e che sta ancora facendo parlare a livello mondiale per le dure parole rivolte alla Famiglia Reale, i due coniugi avevano ripetutamente confermato di essere stati “tagliati fuori” dai Windsor, non solo a livello di successione e prestigio, ma anche dal patrimonio che i reali possiedono.

Questo non è vero stando alle indiscrezioni trapelate pochi giorni fa da Clarence House direttamente da uno dei portavoce della casa reale. La verità è sconvolgente.

Harry e Meghan aiutati da Carlo? i conti parlano chiaro

I due hanno sempre rinnegato di aver ricevuto aiuti, anche economici, da parte della Famiglia Reale dopo il loro addio e la partenza verso l’America.

Le ultime rivelazioni spiegano che il Principe Carlo ha sostenuto economicamente i suoi figli e le loro mogli per un importo di 4,5 milioni durante il 2020. I conti della casata sono stati infatti messi sulla pubblica piazza e la notizia sta facendo non poco discutere per la portata del gesto compiuto.

Un portavoce di Clarence House ha detto che era un importo “sostanziale”, aggiungendo che “quel finanziamento è cessato nell’estate dello scorso anno. La coppia ora è finanziariamente indipendente”.

Non è stato rivelato con esattezza l’ammontare del finanziamento, fa però discutere che Harry e Meghan abbiano rivelato che l’intervista era stata fatta anche per necessità economiche dopo l’abbandono della madre patria.