Royal Family, Kate Middleton è in pericolo: cosa sta succedendo

Non è passata inosservata l’assenza della Duchessa di Cambridge al 73esimo anniversario della National Health Service.

Kate Middleton non è potuta rimanere al fianco del consorte, il Principe e Duca di Cambridge William, in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza dell’anniversario del sistema sanitario nazionale britannico, la NHS.

Kate Middleton (Getty Images)

Infatti da quanto è stato reso noto da Kensington Palace la duchessa dovrà trascorrere dieci giorni in isolamento. Quali sono le cause della quarantena che si è autoimposta la Middleton?

La duchessa di Cambridge lontana dal suo Principe, si sta attenendo alle linee guida del governo

Kate Middleton infatti ha iniziato una quarantena preventiva di almeno dieci giorni, attenendosi a quelle che sono le direttive imposte dal governo britannico. Dal Palazzo Reale oggi sono emerse le prime dichiarazioni sullo stato di salute della Duchessa di Cambridge.

Secondo le prime notizie infatti il portavoce del Palazzo Reale avrebbe dichiarato:

“Sua Altezza Reale non presenta sintomi ma si sta attenendo alle linee guida del governo ed è in auto-isolamento a casa. La scorsa settimana la duchessa di Cambridge è venuta in contatto con qualcuno che è poi risultato positivo al Covid-19”

Solo una precauzione per il momento, dato che la Middleton risulterebbe in ottime condizioni di salute, mantenendo però alta l’attenzione per un virus, il Covid-19 che ha messo a dura prova in questi anni l’isola britannica.

Proprio nelle scorse ore il Premier, Boris Johnson ha confermato che a partire dal 19 Luglio verrano tolte tutte le restrizioni attualmente in vigore in Gran Bretagna, nonostante la variante Delta continui a registrare casi in aumento.

Johnson da quanto riferito è pronto ad andare avanti con la sua idea e si sentirebbe forte degli ottimi risultati ottenuti grazie alla campagna vaccinale.

Un’assenza giustificata quella della Middleton ad un evento che festeggia e sottolinea l’importanza della sanità, della prevenzione e della ricerca scientifica. Restiamo in curiosa attesa di ulteriori notizie.