Royal Family, la Markle ha preso una drastica decisione: cosa accadrà ora?

Harry e Meghan Markle torneranno insieme a Londra? Sono giunte ultimamente alcune voci che vedono i due protagonisti. Cosa sta per accadere?

Com’è ormai ben noto a tutti, i due hanno deciso tempo fa di abbandonare la Famiglia Reale e di volare alto verso le terre americane. Proprio lì, hanno formato una nuova vita e, da pochissimo tempo, hanno anche avuto la loro secondogenita dal nome Lillibet Diana. Insomma, pare proprio che Harry e Meghan siano innamoratissimi e sempre più felici. Ma cos’è che sta allora smuovendo gli animi di entrambi?

Meghan Markle ha preso una decisione drastica: cosa succederà

Il giorno 1 luglio 2021, avverrà nella terra londinese un evento storico: in occasione del 60esimo compleanno dell’ormai compianta Lady Diana, sarà infatti inaugurata una statua in sua memoria, posizionata nei Sunken Gardens di Kensington Palace.

I tabloid inglesi si stavano domandando, ormai da tantissimo tempo, se Harry e Meghan saranno presenti alla cerimonia. Dopo una serie di sì e no detti ripetutamente, non si aveva ancora avuto la conferma ufficiale. Moltissimi credevano però che la Markle avesse sin da subito rifiutato l’invito e che, all’evento, ci fosse stato solamente il Principe Harry. Dove risiede però la verità?

Mercoledì 16 giugno 2021, il sito americano Radar Online ha inoltre scritto che Meghan sarebbe volata insieme a Harry per assistere alla cerimonia. Un amico della coppia ha però messo a tacere le tante e innumerevoli voci che stavano circolando in questo periodo. “Meghan non viaggerà“, ha voluto chiarire la fonte, “ha appena avuto un bambino e Harry viaggerà da solo“.

In seguito è anche intervenuta Lizzie Robinson, ossia una produttrice di ITV Royal. La donna ha infatti ricordato che Meghan non raggiungerà Londra in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana. Il Principe Harry sarà invece solo e, molto probabilmente, questa potrebbe essere l’occasione per “rivedere la Regina e parlare di molte cose“. Almeno, questo è quello che ha riferito un cortigiano a Richard Eden.

Intanto, Meghan Markle sta pensando al futuro: il suo libro per bambini ‘The Bench‘ non ha avuto il risultato sperato e non è apparso nella top50 dei libri più venduti. La donna sta per questo pensando di ingaggiare una top manager e di aprire un’azienda vinicola.