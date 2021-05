Royal Family ultime notizie: “Se Harry attacca la Regina sarà fatto fuori dalla famiglia”

Per la regina Elisabetta II da quando il marito, il principe Filippo, è morto, non c’è più pace. Le continue dichiarazioni oltreoceano del nipote Harry, il Duca di Sussex, stanno mettendo a dura prova la pazienza della Sovrana. Stando a quanto riportato dal Daily Mail: “La Regina è profondamente turbata dalle continue critiche del nipote Harry alla sua famiglia e sta prendendo la situazione molto sul personale“. In particolare: “Non ha gradito i commenti sull’essere genitore di Carlo“. In verità, riporta la fonte: “Tutta la famiglia è sconvolta dal comportamento di Harry e Meghan“. Queste alcune delle voci che trapelano da Buckingham Palace dopo l’intervista del Duca di Sussex nella docu-serie con Oprah Winfrey.

La regina Elisabetta II è turbata dalle parole di Harry

La relazione della famiglia reale con il principe Harry è stata descritta da alcuni insider come “appesa a un filo“. La Regina è “profondamente sconvolta” da ciò che considera una successione di attacchi “molto personali” alla famiglia reale da parte del nipote. Il duca di Sussex ha infatti ripetutamente accusato suo padre attraverso i media negli ultimi mesi, soprattutto nelle due diverse interviste rilasciate a Oprah Winfrey. Harry ha detto – e questo ha offeso la Sovrana – che non incolpa direttamente il principe Carlo per i suoi fallimenti genitoriali. Suggerendo che il futuro re: “È stato cresciuto duramente e questo per molti è sembrato un vero e proprio attacco contro la Regina e contro il principe Filippo“, scrive il The Sun.

Elisabetta II, stando a quanto rivela la rivista Majesty, è molto triste “per aver a malapena visto Archie, il pronipote le manca. Soprattutto ora che è più fragile“. La Regina tra qualche settimana potrebbe diventare bisnonna per la undicesima volta, dato che Meghan è prossima a partorire. Il Sun sostiene che: “Meghan potrebbe dare alla luce la sua bambina da un giorno all’altro“.

Il principe Carlo spinge per una riconciliazione con Harry

Il Daily Mail, che ha sentito alcune persone vicinissime alla corona, sostiene che il principe Carlo “è un padre devoto e ora si sente come se fosse caduto in disgrazia“. Per il tabloid il principe vuole “assolutamente cercare una riconciliazione“. Il figlio della regina non “è affatto vendicativo“. Ma per la fonte del tabloid una cosa è certa: “Se Harry dice apertamente qualcosa contro la Regina o continua a rilasciare dichiarazioni più personali e intime, Carlo sarà costretto a serrare i ranghi. E allora Harry sarebbe fatto fuori dalla famiglia“.

Il principe William non capisce il comportamento del fratello

Il settimanale statunitense, Us Weekly, riporta che il principe William: “Non riesce a capire perché Harry continua a gettare ombre sulla propria famiglia“. Se ha problemi con i propri famigliari, per il Duca di Cambridge: “Dovrebbe discuterne in privato, piuttosto che attaccare i suoi cari in TV“. Il principe secondo la fonte del giornale americano avrebbe detto: “Naturalmente, la salute mentale è un problema serio, ma non capisco perché Harry continua a gettare la nostra famiglia sotto un autobus“.

Le parole del principe Harry a Oprah Winfrey

Il Duca di Sussex nella nuova intervista con Oprah Winfrey nel corso di “The Me You Can’t See” ha sostenuto una serie di cose. Ha parlato dei problemi legati al superamento del lutto di sua madre, Lady Diana: “Non volevo essere il principe Harry, volevo essere solo Harry. Ho perso mia madre e ho bevuto e mi sono drogato”. Ha parlato della moglie e di come si siano salvati a vicenda: “Meghan non si è suicidata per non farmi soffrire ancora e perché incinta”. E naturalmente ha parlato del modo distaccato di essere padre del principe Carlo.

La bugia di Harry sulle passeggiate in bici con Carlo

Intanto su numerosi tabloid britannici, tra cui il The Sun, si sta dando spazio alle parole spese da Harry su come trascorre il tempo libero con il figlio Archie. Il duca di Sussex nel podcast di Dax Shepard all’Armchair Expert e poi nella docuserie di Oprah Winfrey ha parlato delle maggiori libertà che può prendersi come padre negli Usa. “Qui posso portare Archie sul retro della bicicletta, dove vivevo prima non avevo la possibilità di farlo liberamente e mio padre con me non l’ha mai fatto“, ha detto riferendosi alla sua vita da papà e al suo passato da figlio. Ma sono emerse delle foto d’archivio che smentiscono la cosa. Negli scatti che girano sul web si vede infatti Harry in bicicletta con il padre.