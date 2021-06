royal,-il-piccolo-archie-escluso-dalla-famiglia-reale.-la-decisione

Un’altra indiscrezione filtra dai reali appartamenti: stavolta a farne le spese è il piccolo Archie, figlio di Harry e Meghan.

Harry e Meghan (instagram screenshot)

Archie non sarà Principe, almeno se suo nonno diventerà Re. Questa la decisione che, secondo una fonte vicina ai Duchi del Sussex, Carlo mediterebbe in caso di ascesa al trono.

Una certezza, più che un’eventualità, dato che il 73enne Principe del Galles è primo in linea di successione.

Carlo non ha mai fatto mistero di ritenere gli appannaggi dei reali una spesa iniqua per le casse pubbliche, e di volere ridurre il più possibile i costi della Casa Reale per la collettività.

I Duchi del Sussex colpiti ancora

A riportare la notizia è l’edizione domenicale online del Mail on Sunday.

Il tabloid avrebbe anche rivelato che i Duchi del Sussex sarebbero furiosi per l’ipotesi, e che questo sarebbe un altro dei motivi per la nota intervista rilasciata ad Oprah.

Il Principe Carlo (Getty Images)

Si tratta però, come già detto, solamente di un’indiscrezione. Se è vero che Carlo non ha mai fatto mistero di voler tagliare i costi della monarchia, è altrettanto vero che non è mai sceso ufficialmente in dettagli.

Tuttavia, a sentire i rumor, Carlo vorrebbe che i titoli reali venissero riconosciuti solo agli eredi al trono ed ai loro familiari più stretti, quindi i figli dei Duchi di Cambridge, William e Kate.

George, dunque, e i suoi fratelli minori, oltre ai futuri consorti, saranno in futuro i destinatari assieme ai genitori del Sovreign Grant, il milionario sostegno pubblico che la legge inglese destina alle attività dei reali.

VEDI ANCHE—&g—t; Kate Middleton, come chiama Carlo? Il labiale lascia senza parole

Sarebbero inoltre gli unici ad avere il diritto a godere della protezione della Polizia a spese dei contribuenti.

VEDI ANCHE—> Domenica In torna in onda, le anticipazioni: grandi ospiti in studio

Ipotesi, ma che assumono i contorni di un nuovo conflitto pronto a scoppiare tra la Royal Family ed i Duchi ribelli.