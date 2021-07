royal,-lettera-di-condoglianze-da-due-fan,-arriva-la-risposta-dopo-mesi:-che-emozione

Una grande sorpresa per due fortunate bambine italiane. Non potevano crederci quando hanno visto la missiva da Buckingham Palace.

Elisabetta II, Regina d’Inghilterra (Instagram)

Elisabetta II, amata regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, figlia di Giorgio VI, è considerata la sovrana più longeva della storia dell’Inghilterra. Il fidanzamento ufficiale con Philip Mountbatten è datato il 9 luglio 1947.

In quell’occasione lui venne nominato Duca di Edimburgo e successivamente si convertì dal cristianesimo ortodosso all’anglicanesimo. Dopo la celebrazione delle nozze, inoltre, Elisabetta e Filippo si trasferirono alla Clarence House di Londra.

La loro è stata una lunghissima storia d’amore da cui sono nati i figli Charles, Anne, Andrew e Edward. La regina, nel suo vasto regno, ha avuto modo di interfacciarsi con numerosi ministri, da Winston Churchill fino ad arrivare a Boris Johnson.

Comunque sia, il periodo più problematico del regno di Inghilterra è stato certamente alla fine degli anni Novanta a causa della tragica scomparsa di Diana Spencer.

Una ferita per il Regno Unito che ancora oggi non si è rimarginata, dato che il popolo britannico aveva sviluppato una profonda affezione nei confronti della Principessa buona, come era stata affettuosamente soprannominata proprio per il suo altruismo e per la sua propensione a prendersi a cuore alcune cause umanitarie nel mondo.

La Regina Elisabetta e lo stupore di Elena e Sofia

Come sappiamo, però, il 9 aprile di quest’anno, Filippo di Edimburgo è mancato, lasciando un grande vuoto nella vita di Elisabeth e in quello dei britannici.

La Regina Elisabetta II saluta i bambini (Instagram)

In questi giorni, a tal proposito, due fortunate bambine hanno avuto una bellissima sorpresa da Elisabetta II. Loro si chiamano Elisa e Sofia, hanno rispettivamente 7 e 4 anni, e vivono a Canale d’Agordo, un comune della provincia di Belluno.

Le due tempo fa si sono appassionate alla storia della dinastia regale grazie alla visione di un cartone animato. Lo hanno guardato più volte e, si può dedurne, che sappiamo tutto ma proprio tutto del reali.

Nel momento in cui è trapelata la notizia della morte di Filippo, le sorelle hanno quindi deciso di far recapitare una missiva di condoglianze direttamente alla Regina d’Inghilterra. Ebbene, lei ha risposto davvero. Dopo tre mesi, infatti, è arrivata lettera di ringraziamento da pare della regnante. Ecco cosa c’era scritto:

“Vi mando i miei sinceri ringraziamenti per le vostre gentili parole di vicinanza”.

LEGGI ANCHE –> Regina Elisabetta, svelato il segreto della sua longevità. Cosa fa prima di cena

LEGGI ANCHE –> Harry e Meghan, l’omaggio al principe Filippo riguarda la figlia: il gesto commovente

Insomma, a vedere in bella mostra il sigillo della Corona, Sofia ed Elisa quasi non ci poteva credere e, come ha raccontato la madre, l’emozione e la gioia sono state tante.