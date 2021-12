royal-outfit-di-capodanno,-vince-kate-middletton-e-l’abito-h&m-blu-che-fa-impazzire-tutte.-e’-corsa-a-prenderlo-per-le-feste

Sta per iniziare il nuovo anno nuovo ma, come per ogni Capodanno che si rispetti, bisogna stilare una classifica dei royal look più apprezzati e di tendenza. Inutile dirlo, anche per il 2021 la regina indiscussa è stata Kate Middleton. Impossibile che la futura principessa consorte d’Inghilterra indossi qualcosa senza che le ricerche sul web salgano alle stelle. Dai suoi cappotti, alle sciarpe, per finire ai vestiti, tutto quello che ha la fortuna di finire nell’armadio della duchessa viene immediatamente copiato in tutto il mondo. Ma sono state anche altre le principesse che hanno dettato la moda e affascinato il pubblico mondiale.

Il 2021 è stato un anno che ha non portato molti giovamenti come si auspicava. La pandemia di Covid-19 ha colpito tutti i paesi del mondo intero, nessuno escluso. Così come ha portato dei cambiamenti nella vita di ognuno, sia dei più umili ma anche dei reali come la Middleton e dei vip. Così, le cerimonie e le apparizioni pubbliche ufficiali sono state sostituite da video finiti sul web. Gli abiti di alta moda hanno lasciato il posto a maglioncini e camicette, rendendo in questo modo gli outfit delle varie principesse e duchesse ancora più abbordabili per noi “comuni mortali”. Ma cominciamo con la classifica e con l’elenco dei capi più apprezzati.

Abbiamo già anticipato che la vincitrice senza rivali è Kate Middleton che ha dato inizio a un vero e proprio fenomeno chiamato Kate effect. L’elenco dei capi di successo indossati dalla duchessa di Cambridge sarebbe interminabile, quindi ricordiamo solo quelli che hanno scatenato le ricerche online. Come quando in piena emergenza da lockdown, ha fatto aumentare le ricerche di maglioni gialli del 20% quando ne ha indossato uno in una videochiamata. Poi, appena terminato il periodo di isolamento, ha indossato un maglione a righe in stile marinaio, le cui ricerche sono aumentate del 147%.

A seguire, ovviamente, c’è Meghan Markle. La lotta in fatto di stile tra le cognate è leggendaria. Si dice che la moglie di Harry non abbia mai accettato il ruolo primario che Kate Middleton ricopre all’interno della royal family inglese, tentando così di portarle via lo scettro, almeno di regina di moda. Purtroppo per la duchessa/attrice, non è mai riuscita nel suo intento e per questo 2021 dovrà accontentarsi del secondo posto. Nonostante questo, alcuni degli outfit indossati durante l’anno sono stati davvero indimenticabili, come quello che ha messo per il suo divorzio dalla famiglia del marito.

Firmato Victoria Beckham, Meghan ha indossato un abito turchese abbinato a un paio di Manolo Blahnik da capogiro e a una coda tirata. La pioggia non è riuscita a oscurare la bellezza della duchessa del Sussex durante il suo arrivo agli Endeavour Fund Awards alla London’s Mansion House. Non solo, a lasciare il segno sono stati anche l’abito rosso indossato per il Mountbatten festival of Music al Royal Albert Halle, e l’abito verde esibito al Commonwealth Day Service. Un guardaroba del valore di 30mila euro, da far invidia a qualsiasi Kate Middleton, nonostante il suo destino da regina.

Non tutte le principesse sono state rintanate in casa durante l’emergenza. C’è anche chi, armata di mascherina guanti e amuchina, ha continuato a tener fede agli impegni pubblici precedentemente. E’ il caso di Letizia di Spagna che, per l’occasione e il cambiamento di esigenze, ha abbandonato i suoi tacchi 12 per lasciare spazio alla comodità. A differenza di Kate Middleton e Meghan, Letizia ha lasciato il segno con i suoi mocassini. Non solo, più volte la sua scelta è ricaduta verso scarponcini stringati o da trekking. Anche le donne che non amano indossare le scarpe alte è possibile adesso sentirsi una principessa restando comode.