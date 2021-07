Royal, William e Harry ormai ai ferri corti, altra lite tra i due: cosa è successo

Urla e insulti tra i due eredi della famiglia Windsor, il rapporto tra i fratelli è sempre più complicato.

William e Harry in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata alla madre Diana, avrebbero nuovamente litigato. I rapporti si erano complicati già quando a Marzo il duca del Sussex e la moglie Meghan Markle avevano rilasciato un’intervista a Oprah Winfrey.

Proprio in quell’occasione la coppia aveva lanciato una pesante accusa di razzismo nei confronti della famiglia reale.

Inoltre ad agitare le acque c’è anche stata la pesante assenza dell’attrice ai funerali del principe Filippo, deceduto in Aprile.

William, Kate, Meghan e Harry (Getty Images)

Di recente però sono emerse ulteriori novità sui rapporti dei due fratelli, che si sono rincontrati in occasione della cerimonia privata che si è tenuta nei giardini di Kensington Palace.

Lite furibonda tra William e Harry, le cause della discussione

Se in molti avevano sperato che in memoria dell’amata madre i due avessero intenzione di riappacificarsi, sembra che in realtà proprio in occasione dell’inaugurazione del monumento a lei dedicato, sia avvenuta una lite animata tra fratelli.

Secondo quanto riferito dai media britannici i due si sarebbero insultati ferocemente prima e dopo la cerimonia.

Protagoniste dello scontro tra i due sono state nuovamente le consorti.

Infatti dalle informazioni riferite dal tabloid britannico Express sembrerebbe che Harry avesse chiesto a William di partecipare da solo all’evento, senza la moglie, perché avrebbe fatto notare maggiormente l’assenza della Markle.

LEGGI ANCHE–> Royal Family, Kate Middleton è in pericolo: cosa sta succedendo

Richiesta che non avrebbe trovato l’immediato assenzo di William, scatenando la lite tra i due. In un secondo momento però sembrerebbe che il futuro re abbia accolto la richiesta del fratello.

LEGGI ANCHE–> Royal Family, tra William e Harry ormai è rottura: arrivano le prime conferme

Nonostante i tentativi di riconciliazione sembra però che Harry non si sia trattenuto quanto inizialmente ipotizzato, preferendo tornare in California dalla moglie e dal figlio.

Una giornata che avrebbe dovuto unirli ancor di più nel doloroso ricordo della prematura scomparsa di Lady D., ha invece incrinato maggiormente i rapporti.