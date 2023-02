RS começa 2023 com alta de homicídios, mas quedas de feminicídios e latrocínios

Estado registrou diminuição nos principais indicadores de crimes patrimoniais em janeiro. Veja os índices de criminalidade de janeiro de 2023 no RS

O governo do Rio Grande do Sul divulgou, nesta sexta-feira (10), os primeiros indicadores de criminalidade de 2023. Em janeiro, foram 153 homicídios, nove feminicídios e um latrocínio no estado.

Dos crimes contra a vida, houve leve alta de 1,8% nos homicídios, comparando com os meses de janeiro em anos anteriores.

Já os feminicídios caíram de 11 casos em janeiro de 2022 para nove este ano. É a primeira queda desde 2019.

Os indicadores de estupro reduziram de 220 para 191 casos, em comparação com o mesmo mês de 2022. As ameaças caíram de 3.081 para 3.072. Já as lesões corporais tiveram uma alta de 1.879 para 1.989.

Com um caso, os latrocínios registraram o menor indicador da série histórica, iniciada em 2005. Um policial militar de 27 anos foi morto a tiros durante um assalto na noite de 11 de janeiro em Porto Alegre. O suspeito de envolvimento no latrocínio foi solto pela Justiça um mês antes do crime.

Crimes patrimoniais

O número de casos de roubos de veículos caiu de 390 para 360, comparando janeiro de 2022 com o mesmo mês em 2023. O recorde de ocorrências foi registrado em 2017, com 1.756 roubos.

Os roubos em transporte coletivo também diminuíram, de 82 para 35 casos. O maior valor da série história, iniciada em 2012, foi em 2016, com 556 casos.

Os crimes de abigeato, que é o roubo de animais em propriedades ruais, fecharam janeiro com 221 casos. No ano passado, foram 355 ocorrências no primeiro mês. O recorde é de 2016, com 769 casos.

Repetindo 2022, janeiro de 2023 teve apenas uma ocorrência de roubo a banco. Também em 2016, o maior valor da série histórica para o mês, com 29 ataques a agências bancárias no estado.

