RS é estado com maior número de municípios com revisão de limites de território, aponta IBGE; veja lista

Ao todo, 61 cidades tiveram seus traçados alterados nos mapas. Caxias do Sul, com 523 mil habitantes, é o maior município do estado com mudanças no traçado do território. Vista de Caxias do Sul, maior cidade da Serra do RS

O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que mais sofreu alterações nos limites territoriais de seus municípios entre 2021 e 2022, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No período, 61 cidades tiveram seus traçados alterados nos mapas. Veja a lista abaixo.

Entre as cidades com alterações, estão municípios populosos, como Caxias do Sul, de 523 mil habitantes, e cidades pequenas, como André da Rocha, de apenas 1,3 mil moradores. A maioria das mudanças é na Serra do RS.

Brasil ganha mais de 72 km² de território

A atualização do IBGE, divulgada nesta quarta-feira (29), também verificou que o território do Brasil é 72 km² maior do que se registrava anteriormente, passando de 8.510.345,540 km², em 2021, para 8.510.417,771 km².

Segundo Roberto Tavares, coordenador de Estruturas Territoriais, da Diretoria de Geociências do IBGE, os novos traçados foram aprimorados à realidade física da hidrografia de cada região. Em todo o país, 174 municípios tiveram seus territórios atualizados.

“As atualizações acontecem a partir da publicação de nova legislação, decisão judicial e relatórios/pareceres técnicos confeccionados pelos respectivos órgãos estaduais responsáveis pela divisão político-administrativa de cada estado e encaminhados ao IBGE”, explica Tavares.

Lista de municípios com limites atualizados:

Alto Feliz

André da Rocha

Anta Gorda

Antônio Prado

Arvorezinha

Barão

Bento Gonçalves

Boa Vista do Sul

Bom Princípio

Caçapava do Sul

Cachoeira do Sul

Campestre da Serra

Candelária

Capela de Santana

Carlos Barbosa

Caxias do Sul

Coqueiro Baixo

Coronel Pilar

Doutor Ricardo

Encruzilhada do Sul

Farroupilha

Flores da Cunha

Fontoura Xavier

Garibaldi

Harmonia

Herveiras

Ilópolis

Ipê

Lagoa Bonita do Sul

Lagoão

Monte Alegre dos Campos

Montenegro

Muitos Capões

Nova Pádua

Nova Roma do Sul

Pareci Novo

Passa Sete

Pinheiro Machado

Piratini

Poço das Santas

Pouso Novo

Protásio Alves

Putinga

Relvado

Salvador do Sul

Santa Tereza

Santana da Boa Vista

São José do Herval

São José do Sul

São Marcos

São Pedro da Serra

São Sebastião do Caí

São Vendelino

Segredo

Sinimbu

Sobradinho

Tupandi

Vacaria

Vale do Sol

Veranópolis

Vila Flores

