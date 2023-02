RS inicia vacinação contra a Covid com doses bivalentes nesta terça; Porto Alegre antecipa imunização

Residentes e servidores de instituições de longa permanência são os primeiros a receber a dose bivalente. Estado distribuiu 32,4 mil vacinas para os municípios. Vacina bivalente contra a Covid-19, produzida pela Pfizer

Itamar Aguiar/SES

O governo do Rio Grande do Sul inicia, nesta terça-feira (14), a aplicação de doses bivalentes contra a Covid-19. O lançamento da campanha de imunização ocorre em um lar de idosos em Canoas, na Região Metropolitana.

Os primeiros públicos a serem imunizados são residentes e servidores de instituições de longa permanência. Depois, virão pessoas com 70 anos ou mais, pessoas com deficiência imunológica e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

A Prefeitura de Porto Alegre, que havia marcado o início da imunização para quarta (15), antecipou o início da campanha. O Asilo Padre Cacique, na Zona Sul, será o primeiro local a receber as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta terça.

O município recebeu 4.512 doses, destinadas exclusivamente a residentes e trabalhadores asilos. O público estimado neste grupo é de 8,4 mil pessoas na Capital.

Em todo o estado, 32,4 mil doses da vacina bivalente foram distribuídos. Esse tipo de imunizante protege contra novas variantes do coronavírus, como a Ômicron. Para receber essa dose, a pessoa precisa ter recebido ao menos duas doses das vacinas anteriores ou a dose única da Janssen.

Após os idosos em asilos e maiores de 70 anos, aparecem pessoas de 60 a 69 anos (fase 2), gestantes e mães de recém-nascidos (fase 3), trabalhadores de saúde (fase 4) e pessoas com deficiência permanente (fase 5).

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi