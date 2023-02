RS pode registrar 40°C durante a semana; confira previsão

Temperaturas altas e baixa umidade serão mais fortes na Fronteira Oeste. Onda de calor deve permanecer no estado até o dia 12 de fevereiro, segundo Climatempo. Termômetro marca 40°C em Uruguaiana

Reprodução/RBS TV

Os próximos dias vão ser de calor no Rio Grande do Sul, conforme previsão da Climatempo. Na quarta-feira (8), os termômetros podem chegar a 40°C em cidades da Fronteira Oeste, como Uruguaiana.

Estiagem: quase metade dos municípios em emergência

A onda de calor deve permanecer no estado até o dia 12 de fevereiro, devido a uma alta pressão atmosférica próximo à costa da Região Sul do país. Esse fenômeno ajuda a trazer uma massa de ar seco, inibindo a chuva.

O tempo mais seco também derruba as temperaturas mínimas no estado. Na Serra, durante a madrugada, é possível que os termômetros marquem de 6°C a 8°C. Depois, o sol forte faz a tarde ser de calorão.

Previsão por dia

Esta segunda (6) começa com poucas nuvens. No entanto, entre a tarde e a noite a nebulosidade aumenta, principalmente em algumas áreas do litoral. Ainda assim, não deve chover.

A umidade deve ficar abaixo dos 12% na Fronteira Oeste, na Região Central e na Região da Campanha, na fronteira com o Uruguai. Na metade norte e na Região Metropolitana de Porto Alegre, o indicador deve variar entre 20% e 30%.

Na terça (7), o dia será de tempo firme e muito sol no RS, novamente com umidade baixa em diversas regiões. No Litoral Norte, há condições de chuva mais fraca e pontual.

A quarta será o dia das temperaturas mais elevadas. O sol aparece, mas há chance de chuva isolada e pontual durante a tarde pelo estado.

Previsão do tempo

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Ferla