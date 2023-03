RS promove concurso público com 1,5 mil vagas para professor; saiba como se inscrever

Salários variam de R$ 2.019,27 até R$ 2.120,17 para carga horária de 20 horas semanais. Provas devem ocorrer no dia 25 de junho em 30 cidades. Secretaria Estadual da Educação do RS

Diego da Costa

As inscrições para um concurso público com 1,5 mil vagas de professor na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul começaram às 9h desta quarta-feira (15). Elas podem ser feitas por meio do site da organizadora do concurso até dia 17 de abril. A taxa tem valor de R$ 110.

Conforme o edital, os salários variam de R$ 2.019,27 até R$ 2.120,17 para uma carga horária de 20 horas semanais. Os aprovados vão ser distribuídos entre as cidades que compõem as 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs).

Reajuste de professores deve ser votado em abril na Assembleia

Vão ser selecionados professores da Educação Básica, da Educação Profissional e da Educação Indígena nas seguintes disciplinas:

Letras

Inglês

Matemática

Biologia

Física

Química

Geografia ou Ciências Sociais

Educação especial

Educação indígena

Agricultura

Administração

Eletrotécnica

Informática

Psicologia

Direito

A data provável para a divulgação das inscrições deferidas é 5 de maio.

O concurso é composto por provas objetivas, de redação e de títulos. A prova objetiva inclui questões de língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, legislação da educação e conhecimento e habilitação do professor, totalizando 60 questões.

As provas objetiva e de redação devem ocorrer no dia 25 de junho em 30 cidades: Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Estrela, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Osório, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santo Ângelo, São Borja, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Soledade, Três Passos, Uruguaiana e Vacaria.

No edital, consta como encaminhar a documentação a ser avaliada na prova de títulos.

O gabarito deve ser divulgado em até três dias após a realização da prova. O resultado do concurso, que tem validade de dois anos, vai ser divulgado, em data ainda a ser acertada, no Diário Oficial do Estado, no site da Secretaria Estadual de Educação e no site da organizadora do concurso.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vito Califano