rs-recebe-mais-97-mil-doses-de-vacina-bivalente-contra-a-covid-19

Carga de vacinas será distribuída aos municípios após o feriado de Carnaval. Estado já imuniza idosos moradores de asilos. Frasco de vacina bivalente contra a Covid-19 aplicada em Porto Alegre

O Rio Grande do Sul recebeu, neste sábado (18), mais 97,2 mil doses da vacina bivalente contra a Covid-19. Com isso, o estado já conta com 354,7 mil imunizantes, que já são aplicados em asilos para moradores e funcionários.

A carga de vacinas será distribuída aos municípios após o feriado de Carnaval.

Em Porto Alegre, a vacinação de idosos com a bivalente e do público em geral com a vacina monovalente será retomada na quarta-feira (22).

Nesta primeira etapa, além dos idosos que residem em asilos, os municípios podem vacinar pessoas com 70 anos ou mais em unidades de saúde. Para isso, será usado o excedente de doses que cada município tiver recebido. Para receber a dose bivalente, é necessário ter tomado ao menos duas doses das vacinas anteriores.

Como a campanha nacional está marcada para começar no dia 27 de fevereiro, o governo do estado recomenda que as prefeituras restrinjam a vacinação em postos de saúde a um ou, no máximo, dois pontos por cidade.

“Importante lembrar que, até o dia 27, cada município deve fazer um controle próprio das vacinas aplicadas, para só depois repassar ao sistema de informações do Ministério da Saúde. É fundamental que as nossas prefeituras mantenham esse registro interno, para que as vacinas bivalentes sejam contabilizadas para a cobertura vacinal da população e que cada um tenha seu registro no ConecteSUS”, afirma a diretora do Central Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri.

Etapas

Fase 1: pessoas de 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (abrigados e os trabalhadores dessas instituições); imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2: pessoas entre 60 e 69 anos;

Fase 3: gestantes e puérperas (mães com bebês de até 45 dias);

Fase 4: trabalhadores da saúde;

Fase 5: pessoas com deficiência permanente.

