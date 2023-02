RS registra mais de 1,1 mil casos de dengue no ano; avanço da doença pode ter relação com calor

Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) confirma quantidade maior e presença de mosquitos o ano inteiro no estado. Calor aumenta preocupação com a transmissão da dengue

O Rio Grande do Sul já identificou 1.141 casos de dengue apenas em 2023. E o calor cada vez mais presente no dia a dia da população do estado cria condições ideais para que o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, permaneça até nos meses mais frios do ano, apontam especialistas.

Segundo o biólogo Gonçalo Ferraz, o número de dias de calor aumentou em um mês.

“A gente está lidando com 30 dias a mais, em uma grande parte da Região Sul, com temperaturas compatíveis com a transmissão”, destaca.

Nas duas primeiras décadas do século 21, houve um aumento na temperatura média no estado.

“Quando a temperatura é mais alta, o desenvolvimento dos ovos e das larvas é mais rápido. Elas conseguem atingir populações muito maiores e, consequentemente, transmitir mais. Certamente, vai aparecer cada vez mais evidências da presença dos vetores em períodos em que a gente não imagina”, explica o especialista.

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) confirma a quantidade maior e a presença dos mosquitos o ano inteiro.

“Muitas vezes, em épocas de inverno, há uma diminuição do quantitativo desse vetor. Agora ele permanece naquela localidade, os ovos permanecem, o mosquito permanece, e aí, o mais importante é que essas ações sejam perenes”, afirma Marcelo Vallandro, diretor-adjunto do Cevs.

Desde o início do ano, o Brasil teve 116.925 casos notificados de dengue, segundo o Ministério da Saúde, 34% a mais do que no mesmo período do ano passado.

Carros de som

Em Encantado, cidade de 22 mil moradores no Vale do Taquari, um carro de som percorre as ruas em mais um instrumento no combate à dengue. No município, que fica a 144 km de Porto Alegre, há 94 casos confirmados da doença com sete pessoas internadas.

“Solicitamos que eliminem todos os possíveis criadouros de mosquitos”, diz a mensagem no carro.

Em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a gerente financeira Dayana Garibaldi já tentou de tudo para espantar os mosquitos, mas nada adiantou.

“A gente está sentindo um aumento exponencial no número de mosquitos. Normalmente, você tem mosquito à noite, né. Agora tem mosquito durante todo o dia”, comenta.

