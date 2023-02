RS soma 96 focos de incêndio no ano e tem 14 pontos com risco altíssimo de fogo, aponta Inmet

Altas temperaturas e tempo seco acendem alerta em diferentes regiões. Altas temperaturas aumentam risco de queimadas em áreas do RS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou 14 pontos com risco altíssimo de incêndio no Rio Grande do Sul. O estado já registrou 96 focos de queimadas em lavouras e vegetações em 2022, segundo o órgão.

O calor e a baixa umidade no Rio Grande do Sul geram preocupação com incêndios em lavouras e vegetações.

“A relação é direta com a temperatura elevada, esse calor prolongado, com dias quentes, secos e, principalmente, pela falta de chuva dessas últimas semanas, desses últimos meses e desse verão 2022/2023. Então, com o pico de calor desses últimos dias, temperatura perto de 40 graus, umidade baixa, em torno de 30% ou menos, e o solo seco aumenta-se esse risco”, explica o meteorologista do Inmet Marcelo Schneider.

O meteorologista acrescenta que, nessas condições, é importante reforçar os cuidados para evitar que um incêndio que facilmente fica fora de controle.

“Qualquer fagulha de cigarro, qualquer manuseio do solo com alguma faísca de fósforo pode propagar esse incêndio devido a essa vegetação seca”, afirma.

Perdas em propriedades rurais

Moacir Filipi é produtor rural e relata que estava no início da colheita da safra de milho quando o fogo começou. A lavoura fica na comunidade Nova Esperança, no interior de Marau, e é vizinha da propriedade de Josemar Panisson. O fogo alto se alastrou e foi registrado pelos vizinhos.

“O fogo começou do nada. Acho que foi uma faísca da máquina, sei lá, e se espalhou rápido, não deu tempo pra nada”, relembra Moacir.

O Corpo de Bombeiros e moradores próximos ao local auxiliaram com o uso de tratores para que as chamas não se espalhassem ainda mais. O trabalho da equipe envolvida na contenção do fogo durou cerca de duas horas. Ninguém ficou ferido.

Cerca de 20 hectares da produção de milho foram perdidos. Os agricultores ainda estão calculando os prejúizos, mas a preocupação é que o incêndio não tenha afetado apenas essa safra, mas também as próximas.

“É triste, né? Tá pronto para colher e de uma hora pra outra bastante trabalho que vai embora muito rápido. É difícil, fazer o que?” lamenta o produtor rural Josemar Panisson.

