rs-tem-6-mil-vagas-de-emprego-abertas;-saiba-como-concorrer-a-uma

Em Porto Alegre, são mais de dois mil postos de trabalho disponíveis. Atendimento nas agências FGTAS/Sine voltam na quarta-feira (22), pós-Carnaval. Alegr

Pedro Piegas/PMPA

O Rio Grande do Sul começa a semana pós-Carnaval com 6.874 vagas de emprego disponíveis. Do total, 5.789 são permanentes e 1.085 temporárias. Em Porto Alegre, são mais de duas mil vagas cadastradas.

As agências FGTAS/Sine estão fechadas nesta segunda (20) e terça (21) de Carnaval, reabrindo para atendimento na quarta-feira de cinzas (22), no turno da tarde.

Segundo a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) cerca de 35% das vagas abertas são para o setor da indústria, seguido pelo setor de serviços, com 27%, e comércio, com 24% das vagas.

Com relação à experiência, 74% das ocupações não exigem e 29% também não exigem escolaridade. Ainda em relação à escolaridade, 24,13% das oportunidades exigem Ensino Fundamental completo e 19,16% Fundamental incompleto. Sobre a remuneração das oportunidades, 39% das ocupações preveem de 2 a 3 salários mínimos e 34% de 1,5 a 2 salários mínimos.

As agências com os maiores números de oportunidades de vagas permanentes no RS são:

Erechim (368)

Garibaldi (283)

Passo Fundo (2.195)

Vacaria (190)

Caxias do Sul (186)

Vagas temporárias

O setor de serviços tem destaque nas vagas temporárias ofertadas. Do total de 1.085 vagas temporárias abertas no RS, 62% pertencem ao setor de serviços, sendo que 86% não exigem experiência e 38% exigem Ensino Médio completo. A faixa salarial varia de 2 a 3 salários mínimos e compreende 67% das vagas disponibilizadas.

Porto Alegre

O Sine de Porto Alegre tem 2.357 vagas de emprego disponíveis nesta semana. Em destaque, 331 oportunidades para merendeiro (a) e 300 para técnico agrícola.

No setor de construção civil, o maior número de vagas é para pedreiro, com 151. Na área de serviços, são 104 para consultor de vendas. Também são oferecidas mais de 200 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Entre elas, 140 oportunidades para operador de vendas em lojas.

Como se candidatar

Os trabalhadores interessados em se candidatar presencialmente, deve comparecer na agência FGTAS/Sine com documento de identificação com CPF e foto. Na oportunidade serão cadastrados no sistema e, aqueles que possuírem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas, receberão carta de encaminhamento para participarem dos processos seletivos. Veja os endereços das agências aqui.

Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil.

Vagas para Pessoas com Deficiência no Sine da CapitalAssistente administrativo – 2

Atendente de lanchonete – 20

Atendente de lojas – 2

Atendente de lojas e mercados – 14

Auxiliar de almoxarifado – 5

Auxiliar de limpeza – 3

Auxiliar de linha de produção – 3

Auxiliar nos serviços de alimentação – 1

Carpinteiro 1

Encanador – 5

Estoquista – 1

Gerente de frota – 1

Médico do trabalho – 1

Operador de vendas (lojas) – 140

Recepcionista de hospital – 1

Recepcionista de hotel – 1

Técnico em segurança do trabalho – 1

Vagas para estágio e Jovem Aprendiz no Sine da Capital

Assistente administrativo (estágio) – 2

Auxiliar de arquitetura (estágio) – 1

Operador de telemarketing ativo (Jovem Aprendiz) – 1

Recepcionista auxiliar de secretária (estágio) – 2

Recepcionista, em geral (estágio) – 2

Vagas gerais no Sine da Capital

Açougueiro – 3

Adesivador – 2

Agente de comércio exterior – 1

Agente fiscal de qualidade – 1

Ajudante de açougueiro (comércio) – 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 10

Ajudante de confecção – 3

Ajudante de cozinha – 1

Ajudante de eletricista – 2

Ajudante de motorista – 1

Ajudante de pintor – 5

Ajudante de serralheiro – 1

Almoxarife – 2

Analista de integridade (compliance) – 1

Analista de marketing – 1

Analista de planejamento e orçamento (APO) – 1

Analista financeiro (instituições financeiras) – 1

Analista fiscal (economista) – 1

Apontador de mão-de-obra – 1

Armador de estrutura de concreto – 8

Armador de estrutura de concreto armado – 5

Assistente de contadoria fiscal – 1

Assistente de engenharia (construção civil) – 1

Assistente de vendas – 10

Atendente de farmácia – balconista – 5

Atendente de lanchonete – 29

Atendente de lojas – 10

Atendente de padaria – 1

Atendente de pedágio – 1

Auxiliar administrativo – 4

Auxiliar contábil – 1

Auxiliar de almoxarifado – 3

Auxiliar de confeitaria – 2

Auxiliar de contabilidade – 1

Auxiliar de cozinha – 7

Auxiliar de eletrotécnico – 2

Auxiliar de escritório – 1

Auxiliar de estoque – 1

Auxiliar de expedição – 1

Auxiliar de limpeza – 34

Auxiliar de logística – 5

Auxiliar de manutenção de edifícios – 1

Auxiliar de manutenção predial – 1

Auxiliar de manutenção predial – 16

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Auxiliar de pedreiro – 60

Auxiliar de pessoal – 3

Auxiliar de pizzaiolo – 1

Auxiliar de sushiman – 2

Auxiliar financeiro – 2

Auxiliar nos serviços de alimentação – 1

Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas – 1

Auxiliar técnico de refrigeração – 2

Azulejista – 2

Balconista – 1

Bombeiro civil – 12

Bombeiro hidráulico – 5

Caldeireiro montador – 3

Camareira de hotel – 1

Carpinteiro – 32

Carpinteiro de obras – 5

Caseiro – 1

Ceramista – 2

Chapeador de veículos – 2

Chefe de cozinha – 1

Chefe de serviço de limpeza – 1

Confeiteiro – 1

Confeiteiro – 3

Consultor de vendas – 12

Consultor imobiliário – 5

Contador – 1

Copeiro – 4

Corretor de imóveis – 2

Costureira em geral – 2

Costureira em geral – 2

Cozinheiro de restaurante – 2

Cozinheiro geral – 14

Cuidador de idosos – 3

Desenhista projetista mecânico – 1

Desenhista técnico de topografia – 1

Eletricista – 2

Eletricista auxiliar – 1

Eletricista de instalações – 7

Eletricista de instalações de veículos automotores – 2

Eletricista de instalações (edifícios) – 1

Eletrotécnico – 1

Empregado doméstico nos serviços gerais – 4

Empregado doméstico arrumador – 2

Empregado doméstico diarista – 1

Encanador – 4

Engenheiro elétrico – 1

Esteticista – 4

Ferreiro – 35

Ferreiro armador na construção civil – 10

Ferreiro de molas – 1

Fiel de depósito – 15

Fiscal de loja – 1

Fiscal de prevenção de perdas – 10

Fiscal de segurança – 5

Frentista – 2

Garçom – 5

Geólogo – 1

Gerente de empresas comerciais – 1

Gerente de loja e supermercado – 3

Gerente de vendas – 1

Impressor serigráfico – 2

Impressor tipográfico – 1

Instalador de alarme – 2

Instalador hidráulico – 29

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados – 2

Instrumentista de precisão – 1

Jardineiro – 7

Lavador de veículos – 1

Leiturista – 30

Maquetista na marcenaria – 6

Marceneiro – 6

Marmorista (construção) – 2

Mecânico – 3

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração – 1

Mecânico de auto em geral – 1

Mecânico de automóvel – 3

Mecânico de bicicletas – 1

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas – 1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 1

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 2

Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) – 10

Mecânico de motor a diesel – 1

Mecânico de refrigeração – 4

Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) – 2

Mecânico eletricista de automóveis – 2

Mecânico montador especializado em motores de explosão e diesel – 1

Mecânico reparador de máquinas – 1

Merendeiro – 331

Moldador de corpos de prova em usinas de concreto – 2

Montador de andaimes (edificações) – 10

Montador de elevadores e similares – 1

Montador de estruturas metálicas – 34

Montador de móveis de madeira – 2

Motofretista – 3

Motorista auxiliar de tráfego – 1

Motorista carreteiro – 27

Motorista de automóveis – 61

Motorista de caminhão – 11

Motorista entregador – 8

Nutricionista – 1

Oficial de manutenção predial – 7

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 1

Operador de balanças rodoviárias – 1

Operador de bambury – 2

Operador de caixa – 7

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Mata