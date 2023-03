RS tem 66 mil cadastros cancelados no Bolsa Família, aponta governo federal

Famílias que recebiam o Auxílio Brasil não se enquadram no critério de renda do novo programa. Parte dos excluídos são de famílias compostas por apenas uma pessoa com renda superior ao mínimo exigido. Beneficiárias mostram cartão do Bolsa Família em Bagé

O novo Bolsa Família, que passa a ser pago a partir do dia 20 de março em todo o Brasil, terá cerca de 633 mil famílias beneficiadas (1,5 milhão de pessoas) no Rio Grande do Sul, conforme o governo federal. Contudo, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) calcula que 66.205 beneficiários terão o programa cancelado.

Segundo o governo federal, essas pessoas, que recebiam o Auxílio Brasil, não se enquadram no critério de renda do Bolsa Família. O cancelamento já era esperado pelas autoridades, que citavam a exclusão de famílias compostas por apenas uma pessoa como uma possibilidade, já que muitas tinham renda superior ao mínimo exigido.

Famílias com renda de até R$ 218 por pessoa têm direito ao Bolsa Família. Para receber o benefício, é preciso estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

Conforme o governo federal, cada família cadastrada irá receber R$ 600 mensais. Há adicionais previstos para crianças de até 6 anos (R$ 150), integrantes entre 7 e 18 anos incompletos (R$ 50) e gestantes (R$ 50).

O programa prevê contrapartidas, como frequência escolar mínima, acompanhamento pré-natal e carteiras de vacinação em dia.

No RS, 30.447 novas famílias estão aptas a ingressar no programa – 15.858 com crianças de até 6 anos.

