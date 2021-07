Finalmente il momento è arrivato: a partire dalle 10.00 di domani, martedì 6 luglio, sarà possibile acquistare i biglietti per “RTL 102.5 Power Hits Estate 2021″, per poter assistere all’unico grande evento dell’estate che decreterà il prossimo tormentone musicale e che quest’anno sarà totalmente covid-free. Martedì 31 agosto, l’accesso all’Arena di Verona sarà consentito esclusivamente a coloro che saranno muniti di biglietto e di green pass, in ottemperanza a tutte le norme di sicurezza anti-covid.

I biglietti per l’imperdibile appuntamento con il ritorno alla normalità e alla musica live saranno in vendita esclusivamente sul circuito ticketone.it al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/rtl-power-hits/.

“RTL 102.5 Power Hits Estate”, una produzione di RTL 102.5, ha riscosso tre sold out in pochi giorni dalla messa in vendita dei biglietti nelle prime tre edizioni, mentre lo scorso anno si è tenuto in un’Arena totalmente senza pubblico, a causa dell’emergenza Covid.

La serata sarà trasmessa in diretta contemporanea in radiovisione su RTL 102.5, Radio Zeta, SKY e TV8 e in streaming su RTL 102.5 PLAY e NOW e sarà presentata, nella meravigliosa cornice dell’Arena di Verona, nella prima parte da Angelo Baiguini, con la partecipazione straordinaria del giornalista Massimo Giletti, e, nel resto della serata dedicata alla gara, da Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e, per la prima volta, da Paola di Benedetto.

Da lunedì 21 giugno è partita la classifica delle prime 50 canzoni, che premierà il tormentone dell’estate 2021, realizzata da RTL 102.5 in collaborazione con EarOne. Ogni domenica viene svelato in diretta il vincitore della settimana. Gli ascoltatori possono continuare ad esprimere la propria preferenza sul sito rtl.it.