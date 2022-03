rts-italia-presenta-un-sensore-tpms-cub-con-tecnologia-bluetooth-per-i-veicoli-tesla-model-3-e-model-y

RTS Italia, importatore esclusivo dei prodotti TPMS a marchio CUB per il mercato italiano, lancia il nuovo sensore CUB Bluetooth Clamp-In, un sensore TPMS aftermarket dedicato ai due più recenti modelli Tesla, il refresh della Model 3 e la Model Y, tra i primi veicoli sul mercato a montare sensori TPMS che dialogano con la centralina utilizzando la tecnologia Bluetooth invece del più classico protocollo a 433 MHz.

“Grazie alla pluriennale esperienza con i sensori Bluetooth a basso consumo di energia utilizzati nei kit retrofit, CUB Elecparts è stata in grado di reagire molto rapidamente, consentendoci di presentarci al mercato come primo fornitore di sensori aftermarket per i modelli Tesla che utilizzano la tecnologia Bluetooth. Si tratta di sensori Plug & Play che vengono forniti pre-programmati e possono quindi essere installati e utilizzati senza la necessità di effettuare ulteriori operazioni su Tesla Model 3 e su Tesla Model Y, a partire dal Model Year 2021”, spiega Paolo Bertè, Direttore Commerciale di RTS Italia S.r.l.

Il riconoscimento dei sensori e quindi il processo di apprendimento avviene automaticamente attraverso la cosiddetta funzione di Auto-relearn.

Il sensore CUB BLE Clamp-In per Tesla, omologato da TUV Austria per utilizzo fino a 330 km/h (310 km/h su cerchi 22 pollici e superiori) , è dotato di una valvola in alluminio di elevata qualità, caratterizzata da verniciatura argento multistrato che la protegge dalla corrosione. Una valvola grigia e una nera sono offerte in alternativa e possono essere scelte in abbinamento al colore del cerchio in lega. Il sensore è tecnicamente in grado di misurare sia la pressione che la temperatura del pneumatico e di trasmetterla all’elettronica del veicolo.

RTS Italia propone inoltre il nuovo strumento di Diagnosi e Programmazione CUB Sensor AID 4.0 che oltre a rappresentare, grazie alla possibilità di registrare nel dettaglio i dati di pneumatici, cerchi e veicoli, il tool perfetto per la gestione del conto deposito stagionale, permette di effettuare la diagnosi sia dei sensori originali sia dei sensori clamp-in CUB BLE.

Sascha Schnitter, Product Manager di RTS Gmbh, partner di RTS Italia e leader nel mercato TPMS tedesco, aggiunge riguardo all’applicazione della tecnologia Bluetooth nell’area del TPMS: “L’uso del Bluetooth per trasmettere i dati registrati dal sensore TPMS all’elettronica del veicolo è completamente nuovo a livello di primi equipaggiamenti. Finora, solo Tesla utilizza questa tecnologia nei suoi modelli più recenti. Poiché non sappiamo ancora se altri produttori prenderanno la stessa direzione, abbiamo deciso di offrire il nostro sensore esclusivamente in versione Plug & Play. Vedremo in futuro se sarà opportuno offrire al mercato un sensore Bluetooth universale con i relativi vantaggi in termini di flessibilità e ottimizzazione degli stock”.

Il sensore CUB BLE Clamp-In per Tesla è disponibile in Italia. Tuttavia, a causa dell’elevata domanda, in questa fase iniziale ci potranno essere limitazioni sulle quantità ordinabili e RTS si raccomanda pertanto di ordinare il prodotto contattando tempestivamente il proprio commerciale di riferimento o direttamente l’azienda agli indirizzi mail sales@rtsitalia.it, info@rtsitalia.it o telefonicamente al numero 0471 1652757.

